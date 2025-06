Baviera, auto sulla folla: arrestato un 48enne. Media tedeschi: «Moglie e figlia del conducente tra i feriti»

Le autorità stanno indagando sull’accaduto avvenuto a Passau. Non escludono che l’incidente possa essere stato volontario

Un uomo di 48 anni ha investito un gruppo di persone a Passau, in Baviera, provocando diversi feriti. Il numero preciso non è ancora noto. Tra i coinvolti, secondo quanto riferisce il quotidiano tedesco Bild, ci sarebbero anche la moglie di 35 anni e la figlia di 5 anni del conducente. L’uomo alla guida dell’auto, una Mercedes, è stato arrestato dalla polizia. Tutto è accaduto attorno alle 15.30. Le autorità stanno indagando sull’accaduto e non escludono che l’incidente possa essere stato volontario.

