Asia Argento e la dipendenza da alcol e droghe: «Non è stato facile smettere, ora scelgo la vita»

Il racconto dell'attrice affidato ai social

«Quattro anni. Quattro anni di sobrietà, di pulizia, di verità cercata a mani nude. Non è stato facile. Non lo è mai per nessuno. Ogni giorno scelgo la vita, anche quando pesa. “Solo per oggi non avrò paura…”». Inizia così il racconto Asia Argento, che in un post su Instagram celebra il suo percorso di disintossicazione da alcol e droghe. «Non sarei qui senza chi mi ha teso la mano, senza chi ha creduto in me anche quando io non ci riuscivo. Grazie a chi ha camminato con me, a chi ha saputo perdonarmi, a chi comprende senza bisogno di spiegazioni. Grazie, dal profondo. A chi c’era, a chi c’è. A chi non c’è più. A chi sa cosa vuol dire», aggiunge l’attrice. Che conclude: «Oggi celebro la libertà e il coraggio di non scappare dal disagio».

La dipendenza dell’attrice

Anche lo scorso anno, l’attrice ha fatto un post per celebrare i tre anni di sobrietà. La dipendenza da «ogni tipo di droga» è un tema di cui Asia Argento non ha mai fatto mistero. In precedenza, aveva raccontato che in «alcuni periodi bevevo anche al mattino. È un depressivo, più bevi e più stai male. Alcuni giorni li passavo interamente a letto con le tapparelle abbassate, i miei figli hanno visto anche questo. Penso sia stata una lezione anche per loro, hanno visto cosa significa e non lo prendono sotto gamba adesso». Successivamente, ha iniziato a frequentare gruppi di alcolisti anonimi e oggi sono 4 anni che ha smesso con alcol e droghe.