Ballottaggio a Matera: la rimonta del centrodestra. Nicoletti è il nuovo sindaco. Ma partirà senza maggioranza

Un risultato che ribalta l’esito del primo turno, in cui le liste del centrosinistra hanno ottenuto oltre la metà dei seggi in consiglio comunale

A Matera, quando i giochi sembravano fatti, è arrivata la rimonta a sorpresa: Antonio Nicoletti, il candidato del centrodestra – fino a ieri dato per sfavorito sul candidato dem, Roberto Cifarelli – ha smentito i pronostici. A sera, a spoglio quasi concluso, ha incassato la vittoria. Dopo il primo turno delle elezioni amministrative, che aveva visto le vittorie di Silvia Salis a Genova e Alessandro Barattoni a Ravenna, oggi alle 15 si sono chiusi i seggi nei comuni sopra i 15mila abitanti dove, il 25 e 26 maggio, nessun candidato aveva superato la soglia del 50%. Tra questi anche Matera e Taranto. E se nella città pugliese il centrosinistra ha incassato la conferma, nella città dei Sassi ha vinto la destra. Una vittoria insperata, ma che dovrà fare i conti con la mancanza di una maggioranza in consiglio comunale.

I risultati a Matera

Antonio Nicoletti è passato in vantaggio quasi subito e a fine giornata ha incassato la vittoria con il 52% delle preferenze, mentre il candidato del centrosinistra, Roberto Cifarelli, si è attestato attorno al 48%. Un risultato che ribalta l’esito del primo turno, quando Cifarelli aveva chiuso in testa con il 43,5% dei voti contro il 36,9% raccolto da Nicoletti.

L’affluenza

L’affluenza definitiva alle urne materane è stata del 56,9% degli aventi diritto, segnando un calo del dieci percento rispetto al 65,2% registrato al primo turno. Un risultato che ha segnato un calo di partecipazione, tipico dei ballottaggi, ma che comunque ha portato la maggioranza di loro alle urne. Anche nel secondo turno, Cifarelli non ha potuto contare sul sostegno del M5s: «Non appoggeremo nessuno e non faremo apparentamenti. Lasceremo libero arbitrio ai nostri elettori», avevano dichiarato negli scorsi giorni i pentastellati. Una scelta che, nel contesto di un ballottaggio, potrebbe aver inciso non poco sull’esito finale, contribuendo a spianare la strada alla vittoria di Nicoletti. Il candidato di centrodestra invece, raccoglieva tutte le forze di destra compatte, ma ha scelto di non cooptare Progetto Comune di Vincenzo Santochirico, un candidato civico.

Chi è il nuovo sindaco?

Antonio Nicoletti, 50 anni, è stato scelto dal centrodestra dopo un lungo confronto interno. Ingegnere con un dottorato in pianificazione urbana, Nicoletti conosce bene la macchina amministrativa, avendo ricoperto incarichi in enti pubblici e istituzionali. Dal 2015 al 2019 è stato dirigente del Comune di Matera, dove si è occupato di programmazione strategica e innovazione urbana nel periodo in cui la città è stata Capitale della Cultura. Poi ha guidato l’Agenzia di promozione territoriale della Basilicata. Prima di questi ruoli, è stato per 10 anni professore a contratto dell’Università degli studi della Basilicata.

In consiglio maggioranza dei seggi al centrosinistra

Si andrà incontro però a un’insolita situazione nella composizione del Consiglio comunale. Le nove liste che sostengono Roberto Cifarelli hanno ottenuto in totale il 52,4% al primo turno, cosa che garantisce la maggioranza dei seggi anche con la vittoria di Nicoletti, che quindi si troverà a governare con una maggioranza consiliare non favorevole. Si parla in questo caso di anatra zoppa, (in inglese “lame duck”) , un termine usato per indicare, appunto, la difficoltà di restare al comando senza avere le truppe.