Le auto in fiamme, gli assalti della polizia, la giornalista colpita in diretta tv: a Los Angeles è il caos – I video

Le proteste contro gli arresti di migranti represse con proiettili di gomma, manganelli e granate stordenti. E c'è chi prova a investire la polizia

È caos totale a Los Angeles, dove da tre giorni proseguono senza sosta le proteste contro i massicci arresti di persone migranti ed voluti dall’Amministrazione guidata da Donald Trump. Le manifestazioni si sono intensificate e hanno generato violenti scontri con la polizia. Sui social circolano numerosi video e immagini che documentano le tensioni in corso: auto incendiate, negozi saccheggiati nel quartiere finanziario e scene di panico nelle strade. In un video particolarmente drammatico si vede un’auto grigia lanciarsi a tutta velocità contro persone, veicoli e oggetti lungo la carreggiata.

Gli scontri con la polizia

La repressione delle proteste è stata particolarmente dura. Secondo varie testimonianze, le forze dell’ordine, inclusa la Guardia Nazionale, stanno facendo uso di proiettili di gomma, manganelli e granate stordenti per disperdere i manifestanti. Tra i feriti anche diversi giornalisti. Lauren Tomasi, corrispondente del canale statunitense 9News, è stata colpita da un proiettile di gomma in diretta, mentre seguiva gli scontri nel centro di Los Angeles. La scena è diventata virale su X. Stessa sorte per Nick Stern, fotoreporter britannico, raggiunto alla gamba da un colpo simile: «Ho sentito improvvisamente un dolore lancinante», ha raccontato alla Bbc.

«Fuori l’Ice dalla nostra comunità»

Gli arresti continuano a ritmo serrato, mentre cresce la tensione in città. Molti manifestanti sventolano cartelli con la scritta: «Fuori l’Ice dalla nostra comunità», in riferimento all’agenzia per l’immigrazione statunitense.