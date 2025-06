Molfetta, resta senza chiavi e prova a rientrare in casa dal balcone: morta nella caduta una 30enne

La donna avrebbe provato a scavalcare da un balcone adiacente al suo, ma sarebbe scivolata, precipitando da quattro metri

Una donna di 30 anni è morta a Molfetta, in provincia di Bari, mentre tentava di rientrare in casa dal balcone del primo piano. Fatale per lei la caduta da circa quattro metri di altezza. Secondo le prime ricostruzioni la donna si sarebbe ritrovata chiusa fuori casa, non è chiaro se avesse lasciato all’interno le chiavi o se le avesse smarrite precedentemente, e per tentare di rientrare nell’abitazione avrebbe tentato di accedere dal balcone. Poi la caduta. La tragedia si è verificata nel tardo pomeriggio di domenica 8 giugno.

La tragedia in pieno centro

L’abitazione della donna si trovava in via San Silvestro a Molfetta, in pieno centro storico e a pochi passi dal frequentatissimo corso Margherita. Nel tentativo di accedere in casa, la 30enne avrebbe tentato il passaggio da un balcone adiacente a quello di sua pertinenza, ma la distanza tra i due si è rivelata maggiore del previsto, causandone la caduta da circa quattro metri. I soccorritori intervenuti dopo pochi minuti non hanno potuto far altro che accertarne il decesso. Le indagini sono tuttora in corso, ma l’ipotesi più accreditata sembra quella dello sfortunato incidente domestico.