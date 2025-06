L’attrice Serena Rossi e il bacio tra Jennifer Lopez e Ben Affleck: «Io non pomicio con mio marito in pubblico»

Sta concludendo le riprese di un film francese e intanto porta il suo spettacolo nei teatri. Parla del marito e del figlio. Ma una cosa ci tiene a dirla

L’attrice Serena Rossi sta concludendo le riprese di un film francese. Intanto a Teatro porta in giro lo spettacolo scritto con il marito Davide Detenuto, SereNata a Napoli. Intanto va a scuola a prendere il figlio Diego. E con il Corriere della Sera parla dei 40 anni che festeggerà ad agosto. «Stiamo finendo di ristrutturare un rudere nel Sud Sardegna, a Capo Teulada, dove vado da 15 anni grazie a Vittoria Puccini che ha una casa lì. Sarebbe bello se per il 31 agosto i lavori fossero finiti e io, Davide e Diego potessimo dormirci per la prima volta, con una bottiglia in fresco», dice a Elvira Serra.

I baci e il figlio

Il figlio quando la vede baciare un collega «arriccia il naso… Pure se mi vede un po’ scollata». Si è sposata il 17 giugno: «Abbiamo fatto un rito civile alle Terme di Caracalla, eravamo in 14: genitori e fratelli. Davide indossava giacca e pantaloni di lino con t-shirt e scarpe da tennis, io avevo un vestito bianco al ginocchio, mi ero truccata e pettinata da sola. Il giorno dopo abbiamo mandato la foto con le fedi al dito al resto dei familiari e amici. Solo una si è offesa». Oggi si parla di lei come conduttrice di Sanremo: «Ma io non so come venga fuori questa cosa, non certo da noi! Sarebbe pure da sfigati candidarsi… Da una parte mi fa piacere, perché vuol dire che i suoi colleghi e il pubblico pensano che sia il palco giusto per me. In effetti lì mi sento a mio agio, più spaventa gli altri e più mi diverto».

L’incontro con Jennifer Lopez e Ben Affleck

Jennifer Lopez e Ben Affleck furo protagonisti di una scena imbarazzante a Venezia: lui la baciò davanti ai suoi occhi proprio mentre la stava salutando: «Eh, ma io lo sapevo che si sarebbero lasciati. Quando c’è bisogno di fare le effusioni in pubblico qualcosa non torna. Io non pomicio con Davide davanti agli altri!». E da mamma di un maschio, la spaventano i femminicidi commessi da giovanissimi: Mi sono subito chiesta: ma questo ragazzo non aveva visto i tg quando si parlava di Giulia Cecchettin? Credo che in casa oggi si tenda a essere iper protettivi e si faccia fatica a parlare di emozioni. Nel nostro piccolo cerchiamo di essere aperti con Diego, di coinvolgerlo nelle decisioni, anche se poi ovviamente le prendiamo noi». La cosa più rischiosa fatta è essersi «buttata in un fiume gelato di notte con una corrente fortissima: non avevo calcolato che non era come la spiaggia. Per contratto chiedo la controfigura nelle scene di nudo e di sesso». E se la chiama Sorrentino? «Vabbe’, poi se ne parla…».