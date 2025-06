Il video tagliato di Federico Rampini per sostenere le fake news degli yacht contro Zelensky

Rampini non sostiene affatto le accuse contro Zelensky

Circola un video in cui Federico Rampini sembrerebbe intervenire duramente contro l’Ucraina e il presidente Zelensky, accusandolo di aver acquistato due yacht con i fondi destinati al sostegno contro l’invasione russa. Secondo la narrazione del video, Rampini denuncerebbe non solo un uso improprio degli aiuti, ma anche un tale livello di corruzione in Ucraina da giustificare l’interruzione del supporto internazionale. In realtà, chi sta diffondendo questo video sta promuovendo una fake news. Il filmato è stato manipolato e tagliato ad arte per far credere che Rampini sostenga simili affermazioni, distorcendo completamente il suo intervento originale.

Analisi

Ecco un esempio di come viene condiviso il video:

RAMPINI NON HA L’ABITUDINE DI DIFFONDERE NOTIZIE FAKE… IL TIK-TOK È QUELLO UFFICIALE DEL CORRIERE DELLA SERA…NON IL GIORNALINO DI QUARTIERE… INDI PER CUI TUTTO DA A PENSARE CHE LA NOTIZIA SIA VERA…E NON SAREBBE LA PRIMA VOLTA DI SOLDI SPESI PER ALTRO OD ARMI RICEVUTE E VENDUTE ALTROVE… FINO A QUANDO GLI “IMBELLI” CONTINUERANNO A SOSTENERE zelensky…”sniffolo” DIVENTERÀ SEMPRE PIÙ “RICCO”!!!

Il video di Rampini è stato tagliato per sostenere la bufala contro Zelensky

Il video originale risulta pubblicato sul sito del Corriere della Sera in data 18 aprile 2024 e intitolato “«Zelensky si compra yacht coi soldi Usa»: i Repubblicani nella trappola delle fake news russe“. Di fatto, la clip diffusa sui social per accusare Zelensky risulta tagliata, escludendo la vera spiegazione di Rampini: la storia degli yacht è una fake news, come spiegato da Open Fact-checking.

Il video tagliato ad arte da TikTok e diffuso su X

Nel video è possibile notare che risulta scaricato dal canale TikTok del Corriere della Sera, dove risulta completo.

♬ suono originale – Corriere della Sera @corrieredellasera Alcuni importanti leader del Partito repubblicano negli Stati Uniti hanno abboccato e contribuito a diffondere la falsa notizia secondo cui il presidente ucraino Zelensky avrebbe usato parte degli aiuti destinati al suo paese per comprare due yacht. Questa fake news – spiega Federico Rampini nella sua rubrica «Oriente Occidente» – è una delle ragioni per cui, da mesi, il pacchetto di nuovi aiuti americani all’Ucraina è bloccato. Dietro le false notizie si nascondono i russi e la Divisione Wagner. La vicenda crea un clima d’allarme per il ruolo sempre crescente che le fabbriche di fake news russe, cinesi, iraniane, perfino nordcoreane, svolgeranno durante la prossima campagna elettorale. #federicorampini #rampini #orienteoccidente #zelensky #notiziedelgiorno

Il video tagliato ed elaborato risulta condiviso su X da un account chiamato “AL IL POPOLO RUSSO NON È MIO NEMICO!” (@AL_FRANCO70), a sua volta rilanciato da @OrtigiaP:

Conclusioni

Federico Rampini non ha mai sostenuto che Zelensky abbia acquistato due yacht utilizzando i fondi degli aiuti inviati all’Ucraina per fronteggiare l’invasione russa. Il video che circola è stato manipolato, tagliando volutamente la parte in cui Rampini smentisce la notizia. La vicenda di questa falsa notizia è stata trattata anche da Matteo Flora su Youtube.

