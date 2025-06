Sequestro record a Napoli: 100 chili di ketamina nascosti tra pasta e farina. Il carico diretto negli Stati Uniti

La sostanza è stata scoperta all'interno di un centro di spedizione, era occultata in alcuni pacchi destinati a Los Angeles, nascosta tra confezioni di prodotti alimentari tipici italiani

I militari del comando provinciale della Guardia di finanza di Napoli hanno messo a segno un importante sequestro di droga: oltre 100 chilogrammi di ketamina sono stati scoperti all’interno di un centro di spedizione situato nell’area nord della provincia. La sostanza stupefacente era occultata in alcuni pacchi destinati a Los Angeles, negli Stati Unici, nascosta tra confezioni di prodotti alimentari tipici italiani, come pasta e farina. I finanzieri, durante un intervento in un hub logistico, hanno individuato alcune spedizioni sospette. E, una volta approfonditi i controlli, anche con l’ausilio delle unità cinofile, è emersa la presenza di numerosi involucri di cellophane contenenti ketamina, nascosti accuratamente tra le derrate alimentari sigillate.

La cocaina rosa

Le analisi di laboratorio hanno confermato la natura della sostanza sequestrata. Il carico, se immesso sul mercato internazionale, avrebbe potuto fruttare diversi milioni di euro alla criminalità organizzata. La ketamina, infatti, è spesso utilizzata per produrre la cosiddetta “cocaina rosa”, conosciuta come la “droga dei ricchi” per il suo prezzo elevato, che può raggiungere anche i 400 euro al grammo. Il suo crescente utilizzo tra i giovani e i potenti effetti allucinogeni la rendono una minaccia sempre più seria, alimentando un mercato illegale in costante espansione.