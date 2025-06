Chef Rubio sospeso da X dopo lo scontro con Tommaso Cerno: «Dai da bravo accuccia ora»

Una sospensione temporanea, secondo le regole di X

Dopo un acceso scontro tra Chef Rubio e Tommaso Cerno, direttore de Il Tempo, l’account del noto attivista, in particolare per i numerosi problemi giudiziari a seguito del suo comportamento sulla piattaforma, è stato temporaneamente sospeso da X. Il motivo? La violazione delle policy relative all’incitamento all’odio.

Cerno, in risposta a Rubio, lo aveva “ringraziato” per delle “lezioni di vita” in merito al «terrorista Khamenei, all’islamismo fanatico e alla democrazia», aggiungendo con sarcasmo che, se mai avesse bisogno di imparare a cucinare una frittata, si rivolgerebbe alle competenze dello chef. Rubio aveva replicato con un messaggio secco: «Dai da bravo accuccia ora».

Una risposta che non è affatto piaciuta al direttore de Il Tempo, il quale ha replicato definendolo «il fascistello rosso», aggiungendo: «”Accuccia” non lo dico nemmeno al mio cane. Questa è la sinistra di oggi».

In cosa consiste la sospensione temporanea su X

Nel corso della serata tra il 16 e il 17 giugno, l’account di Rubio è stato sospeso temporaneamente per la violazione delle policy sull’incitamento all’odio. Molto probabilmente, considerate le regole della piattaforma, la motivazione non dovrebbe essere legata allo scontro con il direttore de Il Tempo.

Non si tratta di una sospensione definitiva, nonostante i numerosi precedenti per comportamenti scorretti sulla piattaforma e altrove. La misura adottata da X potrebbe prevedere anche la possibilità di modifica dei contenuti segnalati, al fine di conformarsi alle regole della piattaforma.