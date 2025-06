Gal Gadot non ha «comprato» la stella nella Hollywood Walk of Fame

Tutte le cerimonie di assegnazione della stella sulla Hollywood Walk of Fame prevedono una quota di sponsorizzazione

Diverse condivisioni Facebook riportano la notizia fuorviante sulla stella assegnata all’attrice israeliana Gal Gadot lungo la celebre Hollywood Walk of Fame, a Los Angeles negli Stati Uniti. Questi contenuti lasciano intendere che l’attrice avrebbe «comprato» il “titolo”, che simbolicamente fa entrare gli attori nella schiera delle “stelle” del cinema. Vediamo perché si tratta di una “notizia” riportata in maniera fuorviante.

Analisi

Le condivisioni sulla stella della Walk of Fame mostrano una clip con la seguente didascalia tradotta alla buona dall’Inglese, come vedremo persino la cifra riportata è errata:

Gal Gadot ha comprato la sua stella della fama.

Nessuno l’ha onorata, ha pagato 8500 dollari.

Tutto per evitare gli scandali in cui vive.

All’origine della narrazione c’è molto probabilmente un tweet di John Rocha, che attribusice il presunto “acquisto” alla Disney per promuovere il film Biancaneve. Da notare che l’uomo si definisce nella sua bio «Film/TV Critic & Content Creator»:

Due fonti del mio studio mi hanno scritto per dirmi che Disney ha pagato Gal per convincere questa star a promuovere Biancaneve. A quanto pare, questa è la nuova strategia di pubbliche relazioni della Disney. Davvero ridicolo. Ma cosa dice di un artista il fatto che sia disposto a partecipare a una cerimonia farsa come questa?

Two of my studio sources texted me to tell me that #Disney paid for Gal to get this star to promote #SnowWhite . This is apparently Disney’s new PR tactic.



So ridiculous. But what does it say about a performer that they’re willing to participate in a sham ceremony like this? 🤷🏻‍♂️ https://t.co/99qbhVCRbl — John Rocha (@TheRochaSays) March 18, 2025

Come si di venta stelle della Hollywood Walk of Fame

Quando dei ricercatori pagano una rivista che accetta il loro paper non stanno “comprando” l’autorevolezza del contenuto, ma sostengono delle spese dovute all’editore, anche se non si tratta di riviste open access o predatorie. Così tutti noi se paghiamo il parcheggio non ne stiamo diventando i proprietari. Una cosa simile avviene anche quando la Hollywood Chamber of Commerce assegna il punto in cui dovrà essere posata la stella lungo la Walk of Fame, situata lungo la «Hollywood Blvd, da Gower a La Brea, e sulla Vine Street, da Sunset a Yucca».

Come spiegato nella FAQ del sito ufficiale, «è prevista una quota di sponsorizzazione di 85.000 dollari al momento della selezione. La quota verrà utilizzata per finanziare la creazione e l’installazione della stella, nonché la manutenzione della Walk of Fame. Il prezzo è soggetto a modifiche».

La nomina non viene assegnata perché qualcuno ha pagato. Ci si può iscrivere per poter inviare una candidatura. «La domanda ha una validità di due anni. Se, dopo due anni, il candidato non viene ancora selezionato, il richiedente può presentare una nuova domanda o inviare una lettera chiedendo che la domanda venga reintegrata. Gli aggiornamenti sui beneficiari vengono accettati e inclusi nel loro fascicolo». Sempre secondo il sito ufficiale, esiste un Comitato, che «si riunisce una volta all’anno, a giugno», per decidere a chi assegnare le prossime stelle della Walk of Fame.

Conclusioni

Abbiamo visto che per avere una stella nella Walk of Fame non basta pagare una cospicua quota per coprire le spese, bisogna avere l’approvazione del Comitato della Hollywood Chamber of Commerce. Ne consegue che le affermazioni in oggetto riguardo a Gadot sono fuorvianti.

