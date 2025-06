Venezia, per le sue nozze Bezos rinuncia al suo super yacht: niente Koru nella Laguna

La mossa del numero uno di Amazon per i festeggiamenti delle nozze con Laura Sanchez

Il super yacht da 130 metri di Jeff Bezos non arriverà in laguna a Venezia. A riferirlo è Repubblica, in un pezzo che fornisce gli ultimi aggiornamenti in vista del matrimonio del fondatore e proprietario di Amazon con la giornalista americana Laura Sanchez. Niente Koru, ancora adesso in acque croate così come niente Abeona, la nave appoggio di 75 metri (sempre dei Bezos) che funziona come mega-garage per le moto d’acqua e l’elicottero. Per i tre giorni di festeggiamenti nella città della laguna toni più soft, davanti alla presenza di vip e imprenditori multimilionari. Il ricevimento, ricostruisce il quotidiano, sarà sabato 28 giugno all’Arsenale, l’antica fabbrica di navi della Serenissima. Tra gli invitati, circa 200, spuntano i nomi di Lady Gaga, Kim Kardashian, Bill Gates e anche due dei figli del presidente Donald Trump.

L’azione di Greenpeace contro Besoz

Le nozze di Bezos in Laguna hanno scatenato tantissime polemiche. In tanti hanno espresso disappunto. Tra questi anche gli attivisti di Greenpeace Italia e il gruppo d’azione britannico Everyone Hates Elon, che hanno srotolato stamattina in Piazza San Marco a Venezia uno striscione di 400 metri quadrati. Sopra la frase «If you can rent Venice for your wedding, you can pay more tax» (“Se puoi affittare Venezia per il tuo matrimonio, allora puoi pagare più tasse”).