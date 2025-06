Lino Banfi ricorda l’ex collega Alvaro Vitali: «Ferito dalle sue parole, ma la sua scomparsa mi ha scioccato» – Il video

L'attore sui social ricorda commosso il collega. Nonostante le polemiche e le dichiarazioni degli ultimi mesi

«Tutto si può dire di me, tranne che non sia altruista, amico di tutti. Figuriamoci se non potevo essere amico di Alvaro. Mi dispiace che non ti ho potuto accontentare mai». Queste le parole di Lino Banfi, che sui social pubblica un video per commentare la scomparsa di Alvaro Vitali, con cui è stato protagonista in diversi film. In alcune recenti interviste Vitali aveva denunciato il fatto che nel mondo del cinema non lo ha aiutato nessuno, «nemmeno Banfi, e non riesco a capirlo». «Sono capitate due strade diverse, uno fa una cosa, uno fa un’altra cosa – ha aggiunto -. Quello che hai detto mi ha fatto male ma non fa niente, questo è normale e forse l’avrei detto anch’io al posto tuo. Comunque, credimi: sono rimasto scioccato dalla tua mancanza. Eri bravissimo, simpaticissimo e sei servito tantissimo ai nostri film». Un anno fa Vitali, intervistato da Biagio D’Anelli, ha ricordato polemico come Banfi lo avesse evitato negli ultimi anni. «Ultimamente è venuta la Fenech in Italia – dichiara nella clip – e lui l’ha subito invitata al ristorante suo. A me non mi ha mai invitato»

In quali film hanno recitato Vitali e Banfi insieme

I due hanno fatto diverse commedie sexy all’italiana, specialmente tra gli anni ’70 e ’80. La prima è La compagna di banco (1977), regia di Mariano Laurenti dove i due sono studenti in una scuola pugliese. Seguono La liceale, il diavolo e l’acquasanta (1979), regia di Nando Cicero e La poliziotta della squadra del buon costume, con Gloria Guida. Poi La dottoressa ci sta con il colonnello, L’insegnante al mare con tutta la classe (entrambi del 1980) e l’ultimo: L’onorevole con l’amante sotto il letto, del 1981, regia di Mariano Laurenti.