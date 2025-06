«Chi paga il conto del ristorante?». Scoppia la lite in famiglia al battesimo. Arrestato il genero 29enne, suocera in rianimazione

L'episodio a Terracina. La donna è ricoverata in gravi condizioni. Sarebbe stata colpita da una sedia durante il parapiglia. Il ricevimento finito con l'intervento della polizia

Doveva esser un giorno di festa, ma il battesimo, celebrato domenica scorsa (22 giugno) in un noto ristorante in riva al mare a Terracina, in provincia di Latina, è finito in una violenta lite tra familiari. Con la nonna della festeggiata in gravi condizioni all’ospedale, mentre il genero, padre 29enne della bambina, arrestato dalla polizia. Durante il ricevimento sono volati tavoli e sedie. E nel caos ad avere la peggio è stata la suocera, ora al Santa Maria Goretti di Latina, dove è stata ricoverata in prognosi riservata nel reparto di rianimazione.

Le minacce, il malore e le testate contro l’auto della polizia

Secondo quanto ricostruito dalla testata Today la nonna sarebbe stata colpita dal genero 29enne, con una sedia o un violento pugno. Versione però che alcuni testimoni respingerebbero, secondo cui dietro al ricovero della signora ci sarebbe invece un malore. L’uomo avrebbe discusso sia con la compagna che con la cognata. E la donna si sarebbe accasciata sul pavimento priva di sensi. Alla luce dei fatti e di quanto emerso, l’uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e condotto in carcere in attesa dell’udienza di convalida. «Anche in occasione del ricevimento sarebbe avvenuto lo stesso – spiegano dalla Questura a Latina Today -: l’uomo infatti avrebbe assunto notevoli quantità di alcol, come è risultato evidente anche ai poliziotti giunti sul posto». Davanti agli agenti ha continuato a inveire e minacciare la compagna, prendendo a testate il vetro dell’auto della pattuglia dove poi è stato portato.

La lite per chi dovesse pagare il conto

A scatenare il caos, riporta la testata, sarebbe stata una lite su chi doveva pagare il conto del pranzo di battesimo. I filmati delle telecamere interne al locale potrebbero aiutare a definire la dinamica e le responsabilità.

(in copertina foto carlos aranda su Unsplash)