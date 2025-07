Tre furti in dieci giorni: i ladri svaligiano l’Emporio solidale che assiste 130 famiglie veneziane

Rubati alimenti, detersivi e prodotti per l’igiene. Danno da 10mila euro, ma il problema è un altro: «Erano le scorte per luglio e agosto»

Tre furti in dieci giorni, un danno economico stimato in oltre 10mila euro, ma soprattutto una perdita enorme per 130 famiglie che contavano su quella spesa per affrontare l’estate. È successo a Venezia, nei magazzini dell’Emporio solidale, realtà sostenuta da volontari che da anni distribuiscono beni di prima necessità a chi è in difficoltà.

I furti

Il primo colpo è avvenuto il 18 giugno: presi di mira olio extravergine d’oliva e altri prodotti alimentari ma la solidarietà dei cittadini aveva permesso di ricomprare tutto in pochi giorni. Evidentemente non soddisfatti, i ladri sono tornati due giorni dopo e hanno messo a segno un nuovo colpo: svuotati i frigoriferi con formaggi, salumi, yogurt, insieme a tonno e conserve. Infine, domenica scorsa, il terzo assalto: spariti latte a lunga conservazione, detersivi, shampoo e altri beni essenziali, lasciando del tutto privo di scorte il magazzino. Oltre a tutti i generi alimentari, i malviventi hanno persino rubato e utilizzato i carrelli dell’associazione per portare via il bottino. Per entrare all’interno dei locali dell’Emporio Solidale i ladri non hanno dovuto oltrepassare nessun particolare sistema di sicurezza, visto che è bastato utilizzare un mattone per sfondare il vetro di una finestra.

Rubate le scorte di luglio e agosto

A pesare non è solo il valore degli alimenti sottratti, ma il momento. «A luglio facciamo la spesa per coprire anche il mese di agosto, quando l’emporio chiude», spiega la presidente dell’associazione Anna Brondino. «Hanno rubato tutto, e adesso non sappiamo come fare. Ma ringraziamo chi ci sta aiutando, e chi vorrà farlo nei prossimi giorni». Da Emporio Solidale fanno sapere che stanno ricevendo molte donazioni e gesti di vicinanza, a conferma che «dai gesti che fanno male possono nascere nuove reti di solidarietà».