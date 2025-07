Wimbledon, Jannik Sinner vince il derby italiano contro Luca Nardi: 6-4, 6-3, 6-0

Prima volta dell'altoatesino contro il pesarese. Con una vittoria senza intoppi

Jannik Sinner debutta, senza problema alcuno, in questa edizione del torneo di Wimbledon contro il pesarese Luca Nardi. L’altoatesino ha trovato il riscatto dopo le ultime sconfitte con Alcaraz e Bublik. Il tennista, numero uno al mondo, ha sfida e battuto Nardi per la prima volta. Si aggiudica il primo set 6-4, aggiudicandosi in modo liscio anche il secondo (6-3) e il terzo in modo schiacciante (6-0).

Gli altri italiani in gara a Wimbledon

Sinner e Nardi non sono gli unici tennisti azzurri a esordire oggi. C’è Lorenzo Sonego contro Jaime Faria, Lorenzo Musetti contro Nikoloz Basilashvili e Flavio Cobolli contro Beibit Zhukayev. Novak Djokovic invece sfiderà Alexandre Muller. Nel femminile attese Elisabetta Cocciaretto con Jessica Pegula e Lucia Bronzetti con Jil Teichmann.