Gaza, Trump annuncia l’accordo con Israele: «Sì a una tregua di due mesi». E mette fretta ad Hamas: «Accetti, diventerà sempre peggio»

Non è ancora emerso nessun dettaglio del cessate il fuoco. Il presidente americano vorrebbe chiudere l'accordo per poi tentare di trovare una soluzione al conflitto

Dopo la tregua tra Iran e Israele, ora Donald Trump mira a un cessate il fuoco anche a Gaza. Anzi, a dir la verità aveva promesso di raggiungerlo entro il fine settimana. Stando proprio al presidente americano, metà del lavoro è fatta: «Israele ha accettato le condizioni necessarie per finalizzare un cessate il fuoco di 60 giorni, durante il quale lavoreremo per porre fine alla guerra», ha scritto sul suo social Truth. Un annuncio che al momento rimane ben lontano dal concretizzarsi, visti anche i numerosi tentativi falliti negli ultimi mesi, ma che arriva a pochi giorni dalla visita di Stato del premier israeliano Benjamin Netanyahu a Washington, la terza in meno di sei mesi.

I termini dell’accordo e l’impazienza di Trump

Una prima bozza di accordo, di cui non si conoscono i dettagli, sarebbe stata raggiunta durante i continui e intensi dialoghi tra i negoziatori americani, quelli israeliani e i mediatori di Egitto e Qatar. Questi ultimi sono stati direttamente elogiati da Donald Trump: «Hanno lavorato duramente per contribuire a portare la pace e presenteranno loro questa proposta finale». Al momento i vertici di Hamas rimangono fermi sulla loro posizione: la restituzione degli ostaggi avverrà solo quando l’esercito dello Stato ebraico si sarà completamente ritirato dalla Striscia di Gaza. L’impressione, però, è che Trump stia perdendo la pazienza settimana dopo settimana: «Spero, per il bene del Medio Oriente, che Hamas accetti questo accordo. Perché la situazione non migliorerà, ma peggiorerà».

Raid israeliani nella Striscia, morti 2 bambini

In attesa dell’eventuale ratifica di questo accordo, le Forze di difesa israeliane (Idf) non hanno sospeso i loro attacchi nell’enclave palestinese. Secondo Al Jazeera, sono stati diversi i raid e i droni che hanno colpito Gaza City. Stando alle fonti locali, almeno quattro persone – di cui 2 bambini – sarebbero morte nel quartiere di Tuffah. Almeno dieci sarebbero invece state ferite in un attacco a Deir el-Balah, dove sarebbero state colpite le tende che ospitavano gli sfollati.