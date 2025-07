Carovigno, ragazza di 18 anni scompare da un villaggio turistico nel Brindisino: ricerche in corso

La giovane, da poco maggiorenne e di origini ucraine, si trovava in Puglia per uno stage presso il villaggio turistico Meditur. La denuncia della scomparsa è partita dalla struttura stessa. Indagano i carabinieri

Una ragazza ucraina di 18 anni, da poco maggiorenne, è scomparsa da un villaggio turistico sulla costa di Carovigno, in provincia di Brindisi, dove stava svolgendo uno stage formativo. A lanciare l’allarme è stata la direzione del Meditur Village, situato in contrada Scianolecchia, che ha segnalato la sparizione ai carabinieri. La giovane è alta circa un metro e settantacinque, ha una corporatura esile e non parla italiano, dettaglio che potrebbe complicare eventuali tentativi di chiedere aiuto od orientarsi da sola nella zona.

L’appello del sindaco di Carovigno

Il sindaco di Carovigno, Massimo Lanzilotti, ha lanciato un appello attraverso i social, pubblicando anche una foto della giovane e invitando chiunque abbia informazioni utili o l’abbia avvistata a contattare al più presto la stazione dei carabinieri. Dell’accaduto è stata informata anche la Prefettura di Brindisi. Nel frattempo, sui social stanno circolando diverse segnalazioni di possibili avvistamenti, riferiti alla serata precedente. Le forze dell’ordine stanno vagliando ogni indicazione per cercare di fare luce sulla vicenda.

Foto copertina: Facebook / Massimo Lanzilotti Sindaco