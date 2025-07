A Tony Effe scappa la bestemmia sul palco, il trapper coi nervi a fior di pelle al Circo Massimo mezzo vuoto – Il video

Durante l'esibizione con gli amici della Dark Polo Gang, un problema tecnico ha fatto infuriare Tony Effe. Il trapper prima bestemmia e poi si scusa

Una bestemmia sul palco, problemi tecnici e un concerto mezzo vuoto. Doveva essere il grande evento che consacrava Tony Effe, l’approdo tanto atteso al Circo Massimo dopo l’invito ritirato dal sindaco Gualtieri, una grande reunion con il suo passato: la Dark Polo Gang. Ma il concerto di Tony non è stato nulla di tutto questo, anzi, più di tutto a fare notizia è stata la bestemmia scappata al cantante romano a seguito di un problema tecnico.

Tony Effe recidivo al Circo Massimo.

La base che salta, la bestemmia e poi le scuse

Tutto è successo durante una delle esibizioni più attese della serata, quella della reunion con Sick Luke, Pyrex, Side Baby e Wayne Santana. Il ritorno simbolico della Dark Polo Gang sulle note di Sportswear è stato però rovinato da un blackout audio. La base sparisce nel bel mezzo della strofa di Pyrex, costringendo Tony Effe a fermarsi. Frustrato, si rivolge ai tecnici con tono aggressivo e pronuncia una bestemmia davanti al pubblico. Subito i componenti del gruppo si accorgono della gaffe e con ampi ceni invitano Nicolò Rapisarda, questo il suo nome all’anagrafe, a scusarsi. Dopo qualche secondo, si inginocchia, bacia una collana e chiede scusa: «Scusate ragazzi, ogni tanto scappa. Scusa Dio». Non è la prima volta che il trapper romano si lascia andare a comportamenti simili: in un video del 2023, riemerso proprio in queste ore, lo si vede inveire contro i tecnici del Trento Love Fest ancora una volta bestemmiando.