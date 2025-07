La polizia sta sequestrando la caldaia della struttura

Un hotel in via Aurelia a Roma è stato evacuato per la presenza di monossido di carbonio. Sono interessate 44 stanze su 46. Gli ospiti evacuati sono in totale 96. Sei i ricoverati in ospedale insieme a un operatore del 118. Al momento la situazione è sotto controllo e si sta provvedendo al sequestro della caldaia della struttura.