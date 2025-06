Grattacielo in fiamme a Dubai, l’inferno al Marina Pinnacle: oltre 3.800 persone evacuate. Cosa è successo – Il video

L'incendio è stato spento dopo sei ore di intervento. Non risultano vittime. Le autorità stanno collaborando con il costruttore per organizzare alloggi temporanei

Un vasto incendio è scoppiato nella serata di venerdì al Marina Pinnacle, noto anche come Tiger Tower, di Dubai, uno dei grattacieli della città che conta ben 67 piani. Al momento non sembrerebbero esserci vittime ma le fiamme hanno costretto all’evacuazione tutti i 3.820 residenti. L’incendio è stato spento dopo sei ore di intervento, è ancora da chiarire cosa possa averlo innescato. Non è la prima volta che il Marina Pinnacle prende fuoco.

Le operazioni di evacuazione e i precedenti incendi

Tutti i 3.820 residenti dei 764 appartamenti del Marina Pinnacle – ha fatto sapere il Dubai Media Office – sono stati evacuati in sicurezza dopo l’incendio scoppiato nella tarda serata di venerdì. Le autorità stanno collaborando a stretto contatto con il costruttore dell’edificio per organizzare alloggi temporanei per i residenti colpiti. Hanno confermato che non c’è stato nessun ferito e che i soccorritori si sono limitati a gestire l’evacuazione e a fornire supporto psicologico ai residenti. Nel maggio 2015, un banale incidente in cucina aveva innescato un incendio al 47esimo piano dell’edificio, che si è propagato al 48esimo prima di essere domato dalla Protezione Civile di Dubai.