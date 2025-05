Vasto incendio all’Interporto di Nola (Napoli), l’appello ai cittadini: «Tenete chiuse porte e finestre» – I video

In fiamme un capannone destinato allo stoccaggio di materiale plastico. Al momento dello scoppio del rogo i dipendenti avevano già lasciato l’edificio

Un vasto incendio è divampato nel tardo pomeriggio di mercoledì 28 maggio in un capannone destinato allo stoccaggio di materiale plastico all’interno del lotto D1 dell’Interporto di Nola, in provincia di Napoli. Le fiamme si sono propagate rapidamente, coinvolgendo un’area di circa tremila metri quadrati. Secondo quanto riportato dal Mattino, al momento dello scoppio del rogo i dipendenti avevano già lasciato l’edificio per la chiusura pomeridiana, e fortunatamente non si registrano feriti.

Sul posto sono immediatamente intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco con diverse autobotti, impegnate nel contenere e domare le fiamme. Una densa colonna di fumo nero si è alzata in cielo, risultando ben visibile anche a chilometri di distanza. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Nel frattempo, il comune di Comiziano – uno dei centri prossimi all’area dell’Interporto – ha diffuso un avviso alla cittadinanza invitando alla massima prudenza. «A seguito dell’incendio verificatosi presso il Cis di Nola – si legge nel comunicato – si invita tutta la popolazione a tenere chiuse le finestre delle proprie abitazioni e locali, in via precauzionale, per limitare l’esposizione a eventuali fumi o sostanze disperse nell’aria». «Troppi incendi si stanno sviluppando nei distretti industriali, bisogna puntare sulla prevenzione», ha scritto su Facebook il deputato Francesco Emilio Borrelli.