Atalanta, l’allenatore Ivan Juric ricoverato per un’infezione respiratoria: «Quadro clinico in miglioramento»

A comunicarlo è stata la stessa società con una nota sul proprio sito. Oggi la squadra si è riunita per il primo giorno di ritiro

Il nuovo tecnico dell’Atalanta, Ivan Juric, non ha presenziato al primo giorno di ritiro della squadra a Zingonia per via di un’infezione respiratoria che lo ha costretto al ricovero. A renderlo noto è la società stessa, che con un comunicato ufficiale ha chiarito i motivi dell’assenza dell’allenatore croato: «Atalanta BC comunica che l’allenatore Ivan Jurić nei giorni scorsi è stato sottoposto a ricovero presso il presidio Ospedaliero Bolognini di Seriate nel reparto di Otorinolaringoiatria diretto dal Dottore Davide Panciera a seguito di una importante infiammazione delle vie aeree superiori, complicata con un’infezione batterica dell’epiglottide trattata con terapia antibiotica endovenosa».

Le condizioni di Juric e i prossimi appuntamenti

All’interno dello stesso comunicato l’Atalanta ha sottolineato che il tecnico è in fase di ripresa e che potrebbe essere dimesso a breve. Nessuna indicazione su quando Juric tornerà a dirigere i lavori della squadra: «Il quadro clinico attuale è in netto miglioramento ed è prevista una dimissione protetta già nei prossimi giorni». Sono 27 i calciatori atalantini che attendo il mister a Zingonia, il centro sportivo della Dea. Il primo test della stagione è in programma per sabato 26 luglio, quando l’Atalanta sfiderà la sua compagine under 23, per poi cimentarsi in un mini tour tedesco in cui affronterà il Lipsia, il 2 agosto, e il Colonia, il 9 agosto.