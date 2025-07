Inghilterra, ubriachi abbattono il secolare albero di Robin Hood. Condannati a 4 anni di carcere

Il celebre Sycamore Gap Tree sorgeva in una zona patrimonio dell'Unesco. Il motivo dell'atto vandalico non è chiaro

Da ubriachi sarà sembrato loro un albero qualunque, ma così non era. Nella contea di Northumberland, nel nord-est dell’Inghilterra, due uomini sono stati condannati a quattro anni di carcere per aver abbattuto il Sycamore Gap Tree, il leggendario acero secolare conosciuto anche come «albero di Robin Hood», divenuto famoso a seguito dell’omonimo film del 1991. I fatti risalgono al 28 settembre 2023, ma la condanna definitiva per Daniel Graham e Adam Carruthers è arrivata proprio in questi giorni.

Quattro anni di carcere per aver danneggiato un sito Unesco

Il 39enne Daniel Graham e il 32enne Adam Carruthers nel settembre del 2023 hanno pensato che abbatterlo potesse essere una buona idea. Sfortunatamente i due hanno segato il leggendario Sycamore Gap Tree, una pianta centenaria che fece da sfondo anche alla celebre pellicola «Robin Hood, principe dei ladri», interpretato da Kevin Costner. L’albero era sorto nella contea di Northumberland, nel nord-est dell’Inghilterra, alla fine dell’Ottocento, in una zona storicamente conosciuta anche come «Vallo di Adriano», costruito dai romani nella prima metà del II dopo Cristo. Nella giornata di martedì 15 luglio, i due vandali hanno ricevuto la condanna a quattro anni e tre mesi di carcere, per aver danneggiato un sito patrimonio dell’Unesco. Il motivo del gesto resta ancora da chiarire, come spiegato dalla giudice della Corte Suprema Christina Lambert: «Una bravata di due ubriachi non è sufficiente per spiegare un simile gesto», come riporta la Bbc.

Un atto vandalico pianificato

Graham e Carruthers non avrebbero segato la pianta solo perché in preda ai fumi dell’alcol. Il fatto che avessero portato con sé una motosega e una vernice spray per tagliare l’albero dimostrerebbe la premeditazione del gesto. «Così si sarebbero sentiti famosi», ha osservato la giudice. L’albero non potrà essere sostituito e il danno economico recato dai due si aggira intorno alle 485mila sterline (più di mezzo milione di euro). Gli esperti, nei mesi successivi all’abbattimento, avevano tentato di salvare l’acero secolare, ma non c’è stato nulla da fare.

(Foto di clement proust su Unsplash)