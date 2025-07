La società di fisioestetica, gli aiutini dello Stato, i soldi nel mattone. Antonio Conte ha scoperto l’elisir della giovinezza e ha iniziato a venderlo

L’allenatore del Napoli ha incassato 432 mila euro con il suo Sport City, centro di fisioterapia e di estetica che promette con un intervento di ringiovanire in sole cinque sedute. Da Inps e Agenzia delle Entrate contributi e sconti fiscali per 35 mila euro nell’ultimo anno

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha scoperto l’elisir della giovinezza e lo vende nella sua seconda vita da imprenditore. Il titolare dello scudetto in carica infatti è azionista di un gruppo imprenditoriale che si fonda sul suo cognome. Controlla il 68% della immobiliare “Conte srl”, mentre il restante 32 per cento è in mano al fratello minore Gianluca, che è anche l’amministratore di fiducia delle società. La “Conte srl” a sua volta controlla l’intero capitale della “Conte & c srl”, che è quella che ha scoperto e vende l’elisir della giovinezza. Ha infatti aperto a Zollino, in provincia di Lecce, un centro di fisioterapia accreditato con la Asl del territorio con l’insegna di «Sport city». Ma in quel centro il vero boom è partito con la «fisioestetica», che promette miracoli. E fra questi un trattamento di «ringiovanimento» in grado di realizzare un vero e proprio miracolo in sole cinque sedute, come si vedrebbe dalle classiche foto del “prima” e del “dopo” cura pubblicate sul sito Internet della società.

Che cosa è la fisioestetica scoperta e spiegata dai fratelli Conte

La Sport city da statuto si occupa soprattutto della «promozione dell’esercizio fisico-sportivo nella sua integrità e completezza, applicata in tutte le forme possibili e immaginabili» e della «promozione e la propaganda di tutte le attività sportive, con annesse attività di estetica e benessere». Può anche «al fine di migliorare la valenza estetica degli utenti gestire centri benessere, saune e bagni turchi». A questo ha aggiunto appunto la fisioestetica che sarebbe «il nuovo approccio nel campo della salute e del benessere della persona, che associa la fisioterapia alla medicina estetica. Consiste nell’applicazione delle stesse tecniche e degli stessi dispositivi utilizzati nella fisioterapia riabilitativa per il conseguimento di obiettivi volti a migliorare il funzionamento biologico del corpo innescandone la normale fisiologia e riportandolo alla sua bellezza naturale. Una bellezza attenta e rispettosa del naturale equilibrio dell’organismo».

Utile 2024 di poco inferiore ai 21 mila euro grazie anche alla generosa mano dello Stato

L’attività sembra funzionare visto che la società che se ne occupa ha chiuso il bilancio 2024 fatturando 432.144 euro e guadagnandoci anche 20.952 euro. In banca ha sul conto 67.913 euro, ma c’è pure un tesoretto di 154.953 euro investito in titoli ed obbligazioni. A patrimonio anche il mattone: le immobilizzazioni materiali hanno un valore iniziale di 225.651 euro, che essendo già stati ammortizzati negli anni, hanno un residuo ancora di 69.921 euro. Ad avere favorito guadagni e investimenti della società anche i ricorrenti aiutini da parte dello Stato. Fra Inps ed Agenzia delle Entrate nell’ultimo anno sono arrivati contributi alla società di Conte per 35.387,77 euro. Tutti in base alle leggi che aiutano chi investe ed assume in una zona disagiata di Italia, come la Puglia. Il 7 febbraio scorso, ad esempio, sono arrivati 8.912,12 euro dall’Inps a titolo di «agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate». La società ha 7 dipendenti. Il 20 novembre 2024 invece l’Agenzia delle Entrate aveva concesso ai fratelli Conte un credito di imposta per il loro investimento nel Mezzogiorno di 12.671 euro.

La passione per il mattone che unisce l’ex calciatore e il portafoglio delle sue società

I locali del centro di fisioterapia e fisioestetica appartengono però alla immobiliare che controlla tutto. Hanno avuto un costo iniziale di 1.032.071 euro poi ammortizzato ogni anno. In bilancio oggi sono iscritti per i 623.904 euro che residuano. La Conte srl riscuote solo l’affitto di quei locali (120 mila euro l’anno). Nel 2024 ha fatturato 127 mila euro registrando però una piccola perdita di 5.370 euro. La società controllante ha in tutto 3 dipendenti. E tutto il gruppo insieme ne ha quindi 10, meno di una squadra di calcio che debba scendere in campo. L’allenatore del Napoli ha poi intestati a sé quattro immobili, sparsi fra la natìa Lecce, Torino e Bergeggi, in provincia di Savona.