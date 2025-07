Thailandia, la storia della donna che ha sedotto 81 monaci buddhisti (e ha rubato 10 milioni di euro)

Wilawan Emsawat, ha 35 anni ed è stata arrestata per estorsione. Le sue vittime sarebbero in totale 81. Alcuni sono scappati dai templi per la vergogna

Si faceva chiamare Miss Golf o Miss K. E se l’è presa con i monaci del Sangha. Ovvero l’ordine buddhista thailandese. Inviso a molti perché vive in agiatezza e con le tasche piene. Il suo vero nome però è Wilawan Emsawat, ha 35 anni ed è stata arrestata per estorsione. La cifra è impressionante e imbarazzante: 10,4 milioni di euro, intascati ricattando diversi monaci buddhisti che aveva adescato online, e portato a letto. Inducendoli così a violare i loro obblighi. Tra i quali, oltre alla povertà e alla disciplina, c’è anche l’astinenza sessuale.

I monaci e la ricattatrice

Nel frattempo per la vergogna l’abate Phra Thep Wachirapamok, rettore di un tempio a Bangkok, a fine giugno ha lasciato i suoi abiti consacrati ed è scappato in Laos. Le indagini hanno puntato subito Miss Golf, con la quale aveva una relazione segreta. Anche perché c’era un precedente. A maggio un altro monaco, anche lui abate del tempio della provincia di Nakhon Pathom, era finito sui giornali. Proprio a causa di Wilawan Emsawat. Che gli aveva detto di essere rimasta incinta. E gli chiedeva sette milioni e mezzo di baht thailandesi, cioè duecentomila euro, per curarsi del (mai esistito) bambino. L’indagine entra nel vivo quando la polizia rintraccia la donna. E le sequestra cinque cellulari

I cellulari

Nei telefoni ci sono 80 mila file video o foto degli incontri intimi con nove monaci. Scelti sempre tra quelli dai gradi più alti (con la dotazione economica quindi più cospicua). E ricattati sin dai primi incontri. L’analisi dei conti correnti intestati alla donna rivela che possiede 385 milioni di baht, cioè 10,4 milioni di euro. Lei finisce in arresto nella provincia di Nonthaburi e ora è sotto accusa per estorsione, riciclaggio di denaro e ricettazione. Il Sangha toglie i sacramenti ai monaci coinvolti. Il re Maha Vajiralongkorn ritira anche le onoreficenze a 81 di loro. Intanto il governo valuta nuove leggi sul celibato monastico e sulla trasparenza dei conti dei templi.