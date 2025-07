Kai Trump ha lo stesso fiuto per gli affari di suo nonno: la nipote del presidente Usa annuncia il suo primo sponsor su TikTok – Il video

La 18enne, appassionata di golf, ha avviato una partnership per entrare a far parte di un marchio di bevande energetiche

Kai Trump ha solo 18 anni ma in quanto a disinvoltura davanti alle telecamere e senso degli affari sembra già determinata a seguire le orme del nonno paterno, che poi è anche l’attuale presidente degli Stati Uniti. Proprio nei giorni in cui Donald Trump festeggiava l’annuncio di Coca-Cola sull’uso dello zucchero di canna nelle proprie bevande, anche sua nipote si dava da fare nel settore del food and beverage, assicurandosi uno sponsor.

L’annuncio di Kai Trump su TikTok

Con un video pubblicato su TikTok, la 18enne Kai Trump ha annunciato di essere entrata a far parte di Accelerator Active Energy, un marchio di bevande energetiche, con una partnership NIL, quella tra studenti universitari e sponsor privati. Il filmato, che ricalca in pieno lo stile presidenziale delle comunicazioni della Casa Bianca, è stato girato al Golf Club di West Palm Beach, in Florida. «Cari concittadini americani, cari content creator. Dopo un mese di riflessione, ho preso una decisione. Correrò, senza preavviso, verso un nuovo ruolo, una delle mie grandi responsabilità, e con la percentuale di caffeina naturale», dice Kai Trump nel video che annuncia la partnership.

La nipote del presidente americano – figlia primogenita di Donald Trump jr e della ex moglie Vanessa Haydon, da cui si è separato nel 2018 – si era già fatta notare durante la campagna elettorale delle ultime presidenziali quando accettò di parlare sul palco della convention repubblicana. Popolarissima su TikTok, Kai Trump ha ereditato una passione dal nonno: il golf. Nel 2026, frequenterà l’Università di Miami, dove proseguirà la sua carriera sportiva a livello universitario. E in attesa di cominciare, ha già trovato un partner commerciale pronto a scommettere su di lei.