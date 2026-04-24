La crisi energetica taglia le cravatte ai giapponesi: a Tokyo cambia il dress code per ridurre i consumi dei condizionatori

In vista dell'estate la governatrice di Tokyo invita i lavoratori a indossare pantalonici e t-shirt per poter abbassare l'aria condizionata

Da un lato il cambiamento climatico che rende sempre più calda l’estate. Dall’altro la crisi energetica dovuta alla guerra in Medio Oriente. Due fattori che hanno spinto la governatrice della città metropolitana di Tokyo a invitato dipendenti pubblici e privati ad abbandonare giacca e cravatta in favore di abiti leggeri che permettano di limitare l’uso dell’aria condizionata.

Il nuovo dress code

L’iniziativa è l’evoluzione del programma Cool Biz, lanciato nel 2005: all’epoca, per limitare l’uso dell’aria condizionata negli uffici, si rendeva facoltativa la cravatta. Adesso, in piena emergenza energetica, il dress code degli impiegati giapponesi si fa ancora più informale: secondo quanto riporta The Japan Times è permesso andare in ufficio perfino in pantaloncini corti e t-shirt.

La paura della crisi energetica

La decisione di archiviare la tradizione di un abbigliamento rigoroso la dice lunga su quanto il Giappone sia spaventato dalle conseguenze del conflitto in corso tra Iran, Stati Uniti e Israele: oltre il 90% del petrolio arriva in Giappone dall’estero, in larga parte dal Medio Oriente, e anche gas naturale liquefatto (GNL) e carbone sono fortemente dipendenti dalle forniture internazionali. Dopo il disastro di Fukushima, infatti, molti reattori nucleari sono stati fermati o sottoposti a lunghi processi di revisione, aumentando ulteriormente il ricorso ai combustibili fossili importati.

Lo spettro del Kokushobi

La guerra è però solo un fattore “aggravante”: in Giappone negli ultimi anni il vero problema è stato il caldo estivo. Tokyo, in particolare, soffre per l’effetto “isola di calore”: cemento e asfalto trattengono le alte temperature, rendendo difficile lavorare in ambienti chiusi senza ricorrere all’aria condizionata. Spesso le temperature sono salite oltre i 40 gradi, spingendo perfino l’Agenzia meteorologica giapponese (JMA) a introdurre una nuova parola per descrivere le giornate di caldo “crudele”: Kokushobi.

Il precedente spagnolo

Non è la prima volta che il caldo cambia le regole sull’abbigliamento: nell’estate del 2022 in Spagna il primo ministro Pedro Sánchez aveva invitato ministri, funzionari pubblici e dipendenti del settore privato ai non usare la cravatta perché risparmiare energia.