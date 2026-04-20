Una serie di consigli sulla base di evidenze tecniche e raccomandazioni convergenti

Oggi non c’è pericolo, domani chissà. Nelle ultime settimane la benzina e il diesel hanno avuto incrementi, ma i consumi non si sono ridotti. E se la crisi dello Stretto di Hormuz non si risolverà in tempi brevissimi, sarà necessario risparmiare. È possibile farlo senza impattare troppo su abitudini e benessere. Come risparmiare benzina ed elettricità, quindi? Ecco una serie di consigli che si basano su evidenze tecniche e raccomandazioni convergenti da fonti autorevoli, messi insieme oggi dal Messaggero.

Come si risparmia sulla benzina e sul diesel

Sul carburante in generale si può risparmiare riducendo la velocità media del mezzo. Una riduzione della velocità autostradale di 20-30 chilometri, per esempio, potrebbe avere impatti consistenti. Perché, si spiega con la fisica, la resistenza aerodinamica cresce con il quadrato della velocità e la potenza richiesta con il cubo. Ne deriva che piccoli aumenti di velocità fanno crescere in modo sproporzionato i consumi. Si ottengono di solito riduzioni nell’ordine del 30-40% dei consumi, a fronte di differenze di tempo di percorrenza contenute. Non solo. La riduzione della velocità ha un impatto anche sugli incidenti. I dati dell’Anci Emilia-Romagna e dal Comune di Bologna nei report periodici di “Bologna 30” riportano:

Riduzione degli incidenti : si è registrato un calo complessivo degli incidenti stradali superiore al 13%;

: si è registrato un calo complessivo degli incidenti stradali superiore al 13%; Calo della mortalità : il numero di persone decedute sulle strade urbane è quasi dimezzato (-48,7%) nel primo anno di attuazione;

: il numero di persone decedute sulle strade urbane è quasi dimezzato (-48,7%) nel primo anno di attuazione; Tutela dei pedoni : per la prima volta dal 1991, è stato raggiunto l’obiettivo di zero pedoni morti nelle prime 52 settimane della misura;

: per la prima volta dal 1991, è stato raggiunto l’obiettivo di zero pedoni morti nelle prime 52 settimane della misura; Minori feriti : il numero di feriti è diminuito di oltre l’11%;

: il numero di feriti è diminuito di oltre l’11%; Gravità dei sinistri : gli incidenti più gravi, classificati dal 118 come “codice rosso”, sono calati del 31%;

: gli incidenti più gravi, classificati dal 118 come “codice rosso”, sono calati del 31%; Benefici economici: la riduzione dell’incidentalità ha generato un risparmio stimato di circa 66 milioni di euro in termini di costi sociali per la collettività.

La guida

Anche l’Agenzia Internazionale dell’Energia indica la moderazione della velocità tra le misure a effetto più immediato nelle crisi energetiche (si veda Iea, «A 10-Point Plan to Cut Oil Use»). Mentre l’Agenzia Europea dell’Ambiente dice che consumi ed emissioni per chilometri aumentano sensibilmente oltre i 110 chilometri all’ora. Anche una guida sicura permette la riduzione dei consumi nell’ordine del 10-20%. Oltre a una pressione corretta delle gomme, alla manutenzione dell’auto e alla riduzione dei carichi inutili che incidono sui consumi.

L’elettricità

Poi c’è il car pooling. I pacchetti europei hanno incluso anche queste misure leggere sul lato domanda. Fatih Birol, al vertice dell’Agenzia internazionale dell’energia, ha più volte sottolineato che la riduzione della domanda è lo strumento più rapido per affrontare le crisi come quella del Golfo. Poi c’è l’elettricità. Nel 2022 il governo Draghi ha introdotto il limite dei 19 gradi per il riscaldamento. Non è oggi all’ordine del giorno per ragioni climatiche, ma resta un esempio. Piccoli aggiustamenti diffusi possono produrre risparmi rilevanti senza effetti macroeconomici negativi (come spiegato dalla Commissione europea, in «EU Save Energy Communication»). Anche la Francia ha ridotto la velocità su autostrade e strade principali come misura di risparmio nel 2022.