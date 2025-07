Usa, il disastro climatico è incostituzionale? La causa dei giovani americani contro Trump

22 ragazzi capitanati da Eva Lighthiser, studentessa del Montana, contro l'amministrazione. Per la scelta di privilegiare i combustibili fossili e sospendere la ricerca scientifica. «Il presidente ci ruba il futuro»

Un giudice federale del Montana deciderà se il cambiamento climatico è incostituzionale. In una causa avviata da un gruppo di giovani americani contro l’amministrazione di Donald Trump. Secondo i querelanti l’aggressiva agenda dell’amministrazione sui combustibili fossili non solo sta accelerando il cambiamento climatico, ma viola anche i loro diritti costituzionali. I querelanti sono ventidue giovani provenienti da tutto il paese. Tra questi dieci vengono dal Montana. La Corte Suprema dello Stato si è pronunciata a loro favore l’anno scorso.

Trump e i combustibili fossili

Ora vogliono portare in tribunale l’amministrazione per una serie di politiche del presidente Trump. Tra queste, le direttive per promuovere lo sviluppo dei combustibili fossili, l’esenzione per le centrali a carbone dall’obbligo di filtrare l’inquinamento atmosferico tossico, il blocco di qualsiasi sviluppo dell’energia eolica e la sospensione dei finanziamenti per la ricerca scientifica sui cambiamenti climatici. Eva Lighthiser, studentessa di Livingston, è la principale querelante e una dei sedici giovani che hanno intentato causa contro lo stato del Montana. «Noi giovani ereditiamo questo futuro che è molto incerto e ci spaventa parecchio, e stiamo facendo del nostro meglio per proteggerci e preservare un futuro sicuro. E non credo sia chiedere troppo», ha detto Lighthiser.

L’amministrazione e il cambiamento climatico

Secondo Lighthiser le azioni dell’amministrazione Trump peggioreranno il cambiamento climatico e i danni che la sua generazione subirà di conseguenza. La querelante che questi cambiamenti violano il suo diritto alla vita e alla libertà, così come quello dell’altra querelante, sancito dalla Costituzione degli Stati Uniti. Julia Olson, uno degli avvocati che si occupano del caso, oltre che presidente dello studio legale no-profit Our Children’s Trust, spiega: «L’inquinamento causato dai combustibili fossili è di per sé un pericolo, ma sta davvero minacciando il sistema di supporto vitale di cui questi querelanti hanno bisogno per vivere e crescere sani». Per questo chiedono alla corte di bloccare le politiche di Trump e di ripristinare le informazioni e il monitoraggio sui cambiamenti climatici in tutti i siti governativi.

Lighthiser contro Trump

Lighthiser ha 19 anni e vive a Livingston, una cittadina del Montana situata vicino al famoso Parco Nazionale di Yellowstone, patrimonio mondiale dell’Unesco, da cui Trump ha fatto uscire gli Usa. « Il clima è diventato imprevedibile, destabilizzato e non farà che peggiorare. È molto difficile da accettare per chi sta appena entrando nell’età adulta», ha detto all’Afp. Legalmente, la causa si basa sul Quinto Emendamento, che vieta al governo federale di privare le persone dei loro diritti fondamentali senza un regolare processo. In questo caso, l’Our Children’s Trust rappresenta 22 giovani. Nello stesso Montana nel 2023 un giudice si è schierato dalla parte dei giovani querelanti che accusavano le autorità locali di ignorare l’impatto ambientale nel rilascio dei permessi di costruzione. Un anno dopo, altri giovani hanno raggiunto un accordo per accelerare la decarbonizzazione del settore dei trasporti delle Hawaii.

L’emergenza energetica nazionale

Ora in discussione vanno i decreti esecutivi del presidente Trump che dichiarano un’«emergenza energetica nazionale», sia per accelerare la produzione di combustibili fossili che per bloccare le iniziative sull’energia rinnovabile. In rappresentanza di Our Children’s Trust, l’avvocato Mat Dos Santos ritiene che la Corte Suprema, con la sua maggioranza conservatrice e pronta a difendere il «diritto alla vita» per limitare l’accesso all’aborto, dovrebbe «estenderlo ai bambini viventi». Originaria del Montana rurale», dove gli abitanti attribuiscono grande importanza all’ambiente naturale, Lighthiser racconta una breve vita già segnata da cieli fumosi, inondazioni incessanti e un trasloco dovuto al clima. Sta pensando di studiare scienze ambientali, ma afferma di soffrire di ansia e depressione.

Le famiglie e il futuro

Come Joseph Lee, uno studente diciannovenne presente alla protesta che, di fronte alla minaccia di una catastrofe climatica, mette in discussione la prospettiva di formare una famiglia. Cresciuto vicino a una raffineria di petrolio in California, ha sofferto di asma acuta da bambino. Per sfuggire all’inquinamento la sua famiglia si è trasferita nella Carolina del Nord, dove ha dovuto affrontare inondazioni. L’iniziativa contro Trump fa parte delle battaglie legali sui matrimoni interrazziali, la desegregazione e persino il diritto all’aborto, osserva con Afp Patrick Parenteau, professore di diritto ambientale alla Vermont Law School. Ma il docente rimane scettico: una Corte Suprema particolarmente conservatrice probabilmente respingerà il caso alla fine del processo. «I querelanti sanno che sarà una battaglia in salita», dice. «Ma il fatto è che devono provarci».