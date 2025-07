Addio ai vecchi limiti sui liquidi nel trolley, via libera dell’Ue: da quando scattano le nuove regole e quali aeroporti in Italia sono già pronti

Sono otto gli scali italiani già pronti per le nuove regole sui liquidi nel bagaglio a mano. Che cosa cambia per i viaggiatori e quali sono le eccezioni da considerare

Già da oggi 25 luglio possono considerarsi archiviati i limiti sui liquidi nel bagaglio a mano per chi viaggia in aereo. La Conferenza europea per l’aviazione civile (Ecac) ha dato il via libera al trasporto di liquidi, aerosol e gel fino a 2 litri per tutti i voli in partenza dagli aeroporti europei dotati di scanner di ultima generazione, come alcuni tra i principali scali italiani. La decisione arriva dopo mesi di verifiche tecniche sull’algoritmo aggiornato dei macchinari Smiths Detection, capaci di rilevare sostanze pericolose senza dover separare o rimuovere i liquidi dal bagaglio.

Quali aeroporti italiani applicano già la nuova regola sui liquidi

In Italia la novità riguarda subito otto scali principali, che possono da subito far rispettare il nuovo generoso limite sui liquidi: Milano Malpensa e Linate, Roma Fiumicino e Ciampino aggiuntesi da poco alla lista, Bergamo, Catania, Bologna e Torino. Questi aeroporti, che gestiscono circa 68-70 milioni di passeggeri l’anno, hanno installato i macchinari Hi-Scan 6040 CTiX necessari per i controlli avanzati. Aeroporti di Roma ha confermato l’attivazione: «Dalle ore 3:00 di sabato 26 luglio 2025, grazie agli scanner di nuova generazione EDS C3 in uso presso l’aeroporto di Fiumicino, sarà possibile trasportare liquidi fino a 2 litri per singolo contenitore senza necessità di estrarli dal bagaglio da cabina, così come laptop e tablet».

Che cosa cambia per i viaggiatori

I passeggeri potranno portare profumi, creme, bottiglie di vino e olio senza più preoccuparsi del limite dei 100 millilitri. La documentazione depositata presso la Commissione europea specifica che «i liquidi, aerosol e gel possono essere sottoposti a controllo di sicurezza, purché il volume massimo dei singoli contenitori non superi i 2.000 millilitri». Restano però alcune eccezioni: per i voli verso Stati Uniti e Israele, dove si utilizzano ancora macchine radiogene tradizionali, rimane il limite dei 100 millilitri.