La Notte Vale: a Roma in discoteca solo con i biglietti nominativi

La decisione in dirittura d'arrivo dopo la sparatoria al Fiesta

Dopo la sparatoria al Fiesta cambia il regolamento d’uso delle discoteche. E si va verso biglietti nominativi e steward. Nel locale dell’Eur un avventore ha sparato a un buttafuori che lo aveva allontanato. La polizia lo sta cercando. Si tratta di un narcos al centro di un traffico di droga tra Spagna e Italia. «So’ di Ostia ti ammazzo», ha detto prima di premere il grilletto. Il suo complice, che guidava l’auto, è stato catturato. Mentre il modello per la movida sicura, di cui parla oggi Il Messaggero, è nato con la collaborazione di questura e prefettura. L’iniziativa si chiamerà La Notte Vale.

La Notte Vale

«L’adozione di un regolamento d’uso come avviene allo stadio permette di rendere la condotta negativa sanzionabile. Sarà un ulteriore strumento per garantire la sicurezza dei luoghi», ha spiegato il questore di Roma Roberto Massucci. Ad agosto ci sarà un nuovo incontro. Mentre ad aver sparato al Fiesta è un giovane sui trent’anni che abita davvero a Ostia. Gli investigatori hanno riempito, nel tempo, fiumi di informative narrandone le frequentazioni pericolose. Il buttafuori centrato alle spalle all’altezza della spalla destra è crollato a terra, trasportato al Sant’Eugenio se la caverà. Probabilmente, però, non potrà essere estratta la pallottola rimasta in un punto delicato per la funzionalità dell’arto.