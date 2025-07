Beyoncé chiude il Cowboy Carter Tour con una sorpresa: reunion delle Destiny’s Child a Las Vegas – I video

Era dal 2018 che le Destiny's Child non si esibivano insieme. Allora si erano riunite per una breve apparizione durante il memorabile set di Beyoncé al Coachella Festival

Standing ovation e boato del pubblico per il gran finale del Cowboy Carter Tour di Beyoncé, che ha scelto di concludere il suo spettacolare viaggio musicale con una sorpresa dal sapore di leggenda: una reunion delle Destiny’s Child. All’Allegiant Stadium di Las Vegas, durante l’ultima tappa del tour il 26 luglio, Michelle Williams e Kelly Rowland sono salite sul palco accanto a Beyoncé, riportando in vita – almeno per una notte – il gruppo iconico che ha segnato un’epoca della musica pop e R&B. Le tre artiste hanno regalato ai fan un medley emozionante, con successi intramontabili come Bootylicious, Energy e Lose My Breath. Erano anni che le Destiny’s Child non si esibivano insieme, esattamente dal 2018, quando si erano riunite per una breve apparizione durante il memorabile set di Beyoncé al Coachella Festival.

L’apparizione delle Destiny’s Child

L’apparizione delle Destiny’s Child non era stata annunciata, né trapelata, rendendo l’evento ancora più emozionante per il pubblico presente. Dopo l’ultima esibizione ufficiale nel 2005, e una serie di reunion sporadiche in occasioni speciali, il trio non saliva su un palco insieme da oltre sei anni. Questa volta, però, il palco era quello di Beyoncé da solista, ma la condivisione con le sue “sorelle musicali” ha dato un significato profondo al congedo dal tour. Variety ha definito il momento «storico e simbolico». La loro presenza a Las Vegas ha dato un’impronta indelebile al tour, già definito uno dei più ambiziosi e riusciti della carriera di Beyoncé.

Il futuro? Nessuna conferma

Dopo anni di silenzi e apparizioni fugaci, la reunion delle Destiny’s Child ha subito riacceso i rumors su un possibile ritorno, magari con nuova musica o un tour celebrativo. Al momento, né Beyoncé né le altre componenti del gruppo hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito. Ma una cosa è certa: il palco dell’Allegiant Stadium ha testimoniato una magia che potrebbe non restare isolata.