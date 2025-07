Freedom Flotilla, lo scontro via radio tra gli attivisti e la marina di Israele prima del blocco: «Siete gli unici responsabili». La risposta della militante a bordo – Il video

«Permettetemi di darvi una lezione di diritto internazionale...» ha replicato l'attivista Huwaida Arraf. Cos'è successo gli istanti prima dell'abbordaggio

«Siete gli unici responsabili delle vostre azioni e delle vostre conseguenze». È questo l’avvertimento lanciato via radio dalla marina israeliana agli attivisti a bordo della Handala, la nave umanitaria della Freedom Flotilla, pochi istanti prima dell’abbordaggio di ieri sera al largo della costa di Gaza. Il momento è stato ripreso in un video registrato dagli stessi attivisti, che documenta anche la risposta di Huwaida Arraf, l’attivista della Freedom Flotilla che gestiva le comunicazioni via radio. «Marina israeliana, questa è una nave civile, l’Handala. Permettetemi di darvi una lezione di diritto internazionale: qualsiasi blocco che deliberatamente affami una popolazione civile è una violazione del diritto internazionale. Non solo, è un crimine di guerra», ha dichiarato Arraf prima dell’abbordaggio. E ha aggiunto: «Non avete l’autorità legale per imporre un blocco illegale e, in quanto tale, non avete l’autorità di usare la forza per far rispettare un blocco illegale. Pertanto, vi chiediamo di ritirarvi».

La missione interrotta dell’Handala

A bordo della Handala, protagonista della 37ª missione del gruppo Freedom Flotilla, si trovavano 21 attivisti provenienti da dieci Paesi, inclusi due cittadini italiani. La missione aveva come obiettivo portare aiuti umanitari a Gaza e sollecitare l’attenzione internazionale alla crisi umanitaria nella Striscia. Dopo essere stata bloccata, la nave è stata condotta nel porto israeliano di Ashdod. Secondo quanto riferito dalla Farnesina, i due attivisti italiani fermati sono arrivati a destinazione e saranno seguiti dal personale dell’ambasciata italiana a Tel Aviv. Israele ha chiarito che le opzioni all’orizzonte per gli attivisti sono due: firmare una dichiarazione e lasciare subito il Paese tramite l’aeroporto o essere trattenuti in una struttura detentiva in attesa di rimpatrio forzato entro tre giorni.