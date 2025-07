Raffica di proiettili contro un palazzo, turista 19enne colpita alle gambe: era affacciata al balcone

È successo ad Acilia, intorno alle 2 di notte. Non è chiaro chi fosse l'obiettivo. La giovane era lì in vista del padre e del fratello

La notte fresca di Acilia, nella periferia di Roma, è stata squarciata da una raffica di spari diretti contro una palazzina. Una ragazzina di 19 anni in quel momento si trovava affacciata da un balcone di via Giuseppe Beduschi al civico 31: viene colpita da un proiettile al ginocchio, si salva per una questione di centimetri. È una giovane turista egiziana, arrivata qualche settimana fa nella capitale per far visita al padre e al fratello, che da ormai tanto tempo si sono trasferiti in Italia dove lavorano in un autolavaggio. La ragazza è stata immediatamente trasferita all’ospedale Sant’Eugenio e le sue condizioni non sarebbero gravi.

Gli spari da un’auto e l’ipotesi di minacce taciute

Secondo la prima ricostruzione, i colpi sarebbero partiti da un’auto che in quel momento stava passando per via Beduschi intorno alle 2 di notte. Il bersaglio dei proiettili era proprio il civico 31, un edificio popolare con sei appartamenti in cui vivono regolarmente 20 persone. Le indagini della squadra mobile di Ostia sono ancora in corso, gli inquirenti stanno sentendo tutti gli inquilini per capire se alla base di quell’aggressione ci fossero delle minacce pregresse o dissapori.

La bomba carta davanti al forno

Sempre ad Acilia, poche ore prima degli spari, di fronte al forno “Fantasia di pane e di dolci” sarebbe esplosa una bomba carta. Per gli inquirenti, secondo le informazioni raccolte fino a questo momento, i due eventi non sarebbero collegati.