Bambina di 11 anni morta a Palermo, indagata la madre per omicidio colposo: «Ero in casa, mia figlia ha avuto una crisi epilettica»

La piccola, al momento del decesso, aveva gli abiti intrisi di benzina

La madre della bambina di 11 anni morta sabato notte all’ospedale Buccheri La Ferla di Palermo è stata indagata per omicidio colposo. Un’iscrizione nel registro degli indagati che, precisano gli inquirenti, è un atto dovuto in vista dell’autopsia, fissata per giovedì all’Istituto di Medicina Legale del capoluogo siciliano. L’esame, ritenuto irripetibile, sarà cruciale per chiarire le cause del decesso. La donna, che potrà così nominare propri consulenti tecnici, ha respinto ogni sospetto, dichiarando agli investigatori di aver fatto tutto il possibile per salvare la figlia: «Ero in casa, mia figlia ha avuto una crisi epilettica. Non le ho mai fatto del male», ha detto alla polizia. La bambina era gravemente malata e paralizzata dalla nascita e soggetta a frequenti crisi e convulsioni. Tuttavia, al momento del ricovero in ospedale presentava segni di violenza sul collo e i suoi abiti erano intrisi di benzina.

La casa sotto sequestro e la bottiglia di benzina

Proprio la presenza della benzina sul corpo della piccola aveva spinto gli inquirenti ad approfondire le indagini. La famiglia viveva in una zona semi-periferica di Palermo ed è stata ascoltata nelle ore successive ai fatti. All’interno degli ambienti gli investigatori avrebbero trovato una bottiglia di benzina. L’abitazione è ora sotto sequestro. Ora gli occhi sono puntati sull’esito dell’autopsia, che potrebbe fornire risposte decisive su quanto accaduto davvero quella notte.