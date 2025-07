Gaza, il video dei camion degli aiuti umanitari sequestrati da bande armate palestinesi

L'attivista palestinese: «Si tratta di clan locali ben noti. I residenti riconoscono perfino gli individui sopra i camion per nome»

Circola un video girato a Deir al-Balah, nel centro della Striscia di Gaza, che mostra diversi camion sfrecciare per le strade della città, guidati da uomini armati incuranti dell’incolumità dei civili. I mezzi vengono identificati come quelli destinati al trasporto di forniture umanitarie per la popolazione colpita dal conflitto. Secondo quanto dichiarato su X dall’attivista palestinese Ihab Hassan, si tratterebbe di un’azione coordinata da bande tribali locali che avrebbero saccheggiato e sequestrato i camion, con l’obiettivo di rivendere i rifornimenti a prezzi maggiorati.

Nei commenti al post, alcuni utenti hanno ipotizzato che si tratti di bande sostenute da Israele o legate ad Hamas. Hassan, replicando, smentisce entrambe le versioni: «No, questo è successo a Deir al-Balah, nel centro di Gaza – e si tratta di clan locali ben noti. I residenti riconoscono perfino gli individui sopra i camion per nome. La gang di Abu Shabab opera a Rafah e in una piccola parte di Khan Yunis, non qui. No, non si tratta di Hamas, ma di gang basate su clan».

Armi puntate sui pedoni, che lanciano sassi contro i mezzi

Nel filmato si sentono diversi spari durante la folle corsa dei camion, mentre alcuni uomini armati puntano i fucili contro i civili.

Alcuni civili, rischiando di essere investiti, cercano di recuperare ciò che cade dai mezzi. Altri, invece, lanciano sassi in segno di protesta.

Uno di loro riesce a colpire il parabrezza di un camion, che risulta però protetto da una griglia metallica.

L’autore del video è l’attivista palestinese Saeed Mohamed

Il video è stato girato e pubblicato su Instagram dall’attivista palestinese Saeed Mohamed (@saeedmhm97), che si riprende visibilmente turbato per quanto accaduto.

In alcuni video pubblicati nelle scorse settimane, lo stesso attivista aveva già denunciato la vendita di prodotti, come la carne, a prezzi esorbitanti («200 dollari al kg»).