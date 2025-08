Abusi fisici e psicologici su anziani e disabili di due Rsa di Pachino: 12 arresti grazie a intercettazioni ambientali e video

I carabinieri, grazie a intercettazioni ambientali e video, hanno raccolto prove schiaccianti: insulti, strattoni, percosse e una generale indifferenza verso le necessità fondamentali degli assistiti

Un sistema di violenze, umiliazioni e maltrattamenti ai danni di anziani e disabili psichici ricoverati in due comunità alloggio di Pachino, in Sicilia è stato smantellato dai carabinieri della compagnia di Noto e del Nas di Ragusa. Dodici persone sono state arrestate su ordine della Procura di Siracusa, mentre per altre quattro sono scattate misure cautelari meno restrittive. L’inchiesta, avviata dopo alcune segnalazioni da parte di cittadini, ha documentato abusi fisici e psicologici nei confronti di almeno venti ospiti delle strutture socio-sanitarie. Le vittime, secondo quanto emerso, erano costrette a vivere in condizioni degradanti, senza cure adeguate e sottoposte a continue vessazioni.

Le prove raccolte dagli investigatori

I carabinieri, grazie a intercettazioni ambientali e video, hanno raccolto prove schiaccianti: insulti, strattoni, percosse e una generale indifferenza verso le necessità fondamentali degli assistiti. Un clima di terrore che si protraeva da tempo all’interno di quelle che dovevano essere case di cura. L’operazione rappresenta un duro colpo a un sistema di gestione violento e degradante delle strutture per soggetti fragili. La Procura sottolinea il ruolo decisivo dei cittadini che hanno denunciato le condizioni degli ospiti, dando il via alle indagini. Le autorità stanno ora lavorando per garantire il trasferimento e l’assistenza adeguata a tutte le persone coinvolte.