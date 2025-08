Parla la studentessa cacciata dalla padrona di casa con insulti razzisti: «Mi ha urlato “Terrona di me**a” per un po’ di disordine in cucina» – Il video

Si chiama Virginia, ha 22 anni ed è una studentessa lavoratrice. A Open racconta cosa è successo il giorno della lite con la padrona di casa, diventata virale sui social

«Mi ha cacciata di casa prima della scadenza del contratto per un po’ di disordine. Cose banali: la pulizia del bagno, della cucina. Nessun danno, nulla di grave. Non c’erano motivi reali per mandarmi via». A parlare a Open è Virginia, 22 anni, studentessa di Economia all’Università Ca’ Foscari, che racconta lo scontro con la proprietaria che l’ha costretta a lasciare l’appartamento che aveva affittato a Venezia. La lite con la padrona di casa, degenerata in insulti razzisti, è stata ripresa dalla studentessa in un video che ha fatto il giro dei social ed è diventato viralissimo in questi giorni. «Terrona di m***a, maleducata, altezzosa, arrogante», si sente dire chiaramente dalla proprietaria nel video.

Chi è la studentessa cacciata con insulti razzisti

Nonostante gli insulti a sfondo antimeridionale, la 22enne è romagnola. E non è affatto una studentessa alle prime armi: oltre a frequentare Economia a Ca’ Foscari, è una lavoratrice in una startup tech che ha co-fondato e vive fuori casa da anni. «Non sono una matricola, ho diversi anni di convivenza alle spalle con tanto di referenze, viaggio da sola da tempo e ho abitato in molti Paesi», racconta. Prima dell’episodio, aveva già vissuto in altre case nel Veneziano. Poi, per il mese di luglio era riuscita a trovare un appartamento proprio sull’isola di Venezia, con contratto e mensilità pagata per intero subito, dove avrebbe dovuto restare fino alla fine del mese. Il primo periodo, spiega, «è stato molto tranquillo, avevo un buon rapporto con la proprietaria, ma dopo un piccolo scontro domestico, il clima si è improvvisamente incrinato».

Perché è stata cacciata

Secondo quanto riferisce Virginia, all’origine dello scontro non ci sarebbe stato nulla di serio. «C’è stata una piccola lite a casa per il disordine in bagno e in cucina, ma ne avevamo parlato, io mi ero scusata e pensavo fosse tutto risolto». Invece, il giorno dopo, la proprietaria avrebbe riaperto la questione, trasformandola – a suo avviso – in un pretesto per cacciarla. «Con lei condividevo alcuni spazi della casa. Si è lamentata di come venivano tenuti, ma io sono abituata alla convivenza, ho sempre vissuto con altri coinquilini. È difficile pensare che fosse davvero un problema insormontabile». Perché, precisa, «non si parla di danni alla casa, solo di disordine, cose minime: pulizia del bagno, della cucina. Ma non c’erano motivi validi per sbattermi fuori prima della scadenza del contratto. E non c’era motivo di insultarmi in quel modo. Mi sono sentita umiliata».

Il video e l’insulto razzista: «Terrona di me**a»

A quel punto, come testimoniano le immagini del video, la proprietaria ha iniziato ad attaccare la studentessa, arrivando a insultarla con appellativi come «Terrona di m***a». Il video, diffuso sul suo profilo TikTok @virgitorr, ha fatto il giro del web e ha raggiunto quasi tre milioni di visualizzazioni. Il filmato è arrivato anche all’attenzione dell’Università Ca’ Foscari, l’ateneo frequentato dalla 22enne, che è intervenuta con una nota ufficiale: «Siamo al fianco della nostra studentessa. Episodi del genere non devono accadere, né a Venezia né altrove. La nostra comunità è aperta, inclusiva e non tollera razzismo o abusi». Per Virginia, l’attenzione mediatica non era l’obiettivo: «Potevo temermelo per me, ma poi ho deciso di parlare. Ho capito che almeno così si apre uno spazio per sollevare i problemi che vivono gli studenti fuori sede con gli affitti».

Video di copertina dai profili social della studentessa: @virgitorr