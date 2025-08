Pass gratis se donerai un rene, la grottesca proposta di un festival musicale svedese

A chi accetta verrà dato un braccialetto- passpartout con la scritta: «Ho dato un rene per questo biglietto». Il Festival prevede quest'anno Iggy Pop, Queens of the Stone Age, Fontaines D.C., Charli XCX, Chappell Roan e Pet Shop Boys

Si apre domani il Way Out West, uno dei festival estivi più importanti d’Europa che ogni anno, dal 2007, si tiene in Svezia a Göteborg. Una tre giorni che offre il meglio della musica in circolazione, quest’anno sul palco infatti, tra i tanti, Iggy Pop, Queens of the Stone Age, Fontaines D.C., Charli XCX, Chappell Roan e Pet Shop Boys. Una lineup che ha permesso all’organizzazione di chiudere tutte e tre le date con un veloce sold out. A questo punto l’idea: sfruttare il successo dell’evento per una campagna di sensibilizzazione riguardo la donazione degli organi dopo la morte.

Un pass per il festival costa solo… un rene

L’annuncio è arrivato tramite la pagina Instagram ufficiale del festival svedese: «Con il festival alle porte, alcune persone dicono che “darebbero un rene” per un biglietto. Questo è impossibile, ma ci ha fatto riflettere: le iscrizioni al National Organ Registry sono diminuite di oltre il 30% negli ultimi anni. Quindi ora rilasceremo il Kidney Pass, la possibilità di ottenere un pass di 3 giorni scrivendoci e mostrando così interesse per la donazione di organi post mortem. Significa semplicemente che sei aperto all’idea che i tuoi organi vengano utilizzati per la donazione in caso di morte. Perché un giorno, il tuo rene potrebbe salvare una vita, quando avrai finito di usarlo». Il Kidney Pass può essere ottenuto iscrivendosi al

Registro delle Donazioni, che consente alle persone di età superiore ai 18 anni (e in possesso di un codice fiscale svedese) di aderire alla donazione dei propri organi in caso di decesso. Ma sul sito anche una specifica importante: l’iscrizione al Registro delle Donazioni non è in alcun modo vincolante e può essere revocata in qualsiasi momento. I vincitori otterranno un pass in forma di braccialetto che porterà la scritta: «Ho dato un rene per questo biglietto».