Portano via un Suv in pieno giorno indisturbati, in tanti passano ma nessuno vede niente: il colpo in due minuti a Cerignola – Il video

L'ennesimo furto nella cittadina foggiana, nota sua malgrado per l'altissimo numero di furti d'auto. L'indifferenza dei testimoni, mentre i criminali si portano via un Suv Mercedes

Vestiti di scuro, con passamontagna in testa, rubano un Suv Mededes in pieno giorno alla periferia di Cerignola, in provincia di Foggia. Le immagini che circolano sui social mostrano il gruppo di criminali che opera indisturbato, usando un’auto bianca come appoggio, mentre tutto intorno la vita prosegue come nulla fosse. I malviventi hanno manomesso la centralina elettrica dell’auto, per poi avviare il motore del Suv con una spintarella della loro auto.

L’indifferenza dei passanti durante il crimine

La scena si è svolta davanti a numerosi testimoni: automobilisti, passanti, persone affacciate ai balconi e clienti di un bar e una tabaccheria nelle vicinanze. Quello che colpisce maggiormente è l’atteggiamento dei presenti: alcuni hanno ripreso la scena con i telefoni, ma durante gli oltre due minuti e mezzo di durata del furto, nessuno ha chiamato le forze dell’ordine o tentato di intervenire.

La reazione dell’amministrazione comunale

L’amministrazione di Cerignola ha chiesto un incontro urgente con il prefetto di Foggia. «Non possiamo rimanere in silenzio – ha detto il sindaco Francesco Bonito Il Prefetto deve riferire quanto sta accadendo al Ministero dell’Interno, che si dovrà adoperare per sostenerci nella lotta alla criminalità cittadina». Non si tratta di un episodio isolato: già nei mesi scorsi un altro furto simile a Cerignola aveva ottenuto grande visibilità online, spingendo gli amministratori a incontrare il prefetto.