Lorenzo Bonicelli «ha ripreso a parlare», la nuova vita dell’atleta dopo la caduta agli anelli: la fidanzata-infermiera e la raccolta fondi per la cure

Il ginnasta 23enne ha anche iniziato una sorta di «svezzamento» per tornare a mangiare in autonomia. I progressi e l'aiuto anche dagli sportivi per aiutare «Bonni» nel faticoso percorso di recupero

Quelle di Lorenzo Bonicelli da due settimane a questa parte sono conquiste campali, per quanto apparentemente piccole. L’azzurro vittima del terribile infortunio durante l’esercizio agli anelli alle Universiadi in Germania lo scorso 23 luglio sta migliorando. I segnali di ripresa arrivano giorno dopo giorno, da quando si trova nel reparto di Neurianimazione all’Ospedale Niguarda di Milano dallo scorso 7 agosto. Bonicelli non è mai stato solo, circondato dall’affetto dei famigliari e della sua fidanzata, anche lei atleta oltre che infermiera, Lisa Rigamonti.

Come sta Lorenzo Bonicelli

Il 23eenne di Abbadia Lariana ha ripreso gradualmente a parlare. Anche il cibo è tornato nella sua quotidianità, con una sorta di «svezzamento» in corso. «Gli hanno levato una cannula, riesce finalmente a scambiare qualche parola con chi gli è vicino», racconta al Corriere della Sera il presidente della Ghislanzoni Gal di Lecco, Paolo Gilardoni,. La voce è ancora alterata perché mantiene una cannula piccola per aiutarlo a respirare, ma rappresenta un progresso significativo rispetto ai giorni in cui poteva comunicare solo con gli occhi. Bonicelli sta riprendendo anche a mangiare in autonomia: «Ha cominciato lo svezzamento, ad alimentarsi in modo naturale», spiega Gilardoni, che sente quotidianamente il padre Simone per aggiornamenti.

Come si è fatto male Lorenzo Bonicelli

L’incidente è avvenuto durante le qualifiche di ginnastica artistica delle Universiadi, quando Lorenzo è caduto nell’uscita dalla terza rotazione agli anelli. La caduta gli ha procurato una sublussazione della quinta vertebra, ridotta grazie a un intervento chirurgico, e un danno neurologico. Dopo l’incidente era stato sottoposto a tracheotomia per facilitargli la respirazione, un intervento che gli aveva temporaneamente tolto la possibilità di parlare.

La fidanzata-infermiera Lisa Rigamonti

Accanto ai familiari c’è la fidanzata Lisa Rigamonti, ginnasta e infermiera, che trascorre le giornate in ospedale. Le visite sono contingentate al primo piano del blocco Dea: si entra uno alla volta, con mascherina e camice, durante tutto il pomeriggio. Lisa preferisce che sia Gilardoni a tenere i ponti con il mondo esterno in questo «momento delicato». A fine luglio aveva pubblicato un post sui social lanciando un appello: «Quello che è successo è una cosa molto complicata che gli cambierà completamente la vita. Bisogna aspettare per avere certezze sul domani. In questo futuro incerto, Lorenzo avrà più che mai bisogno di noi e di voi».

La raccolta fondi per le cure di Lorenzo

Dalla Ghislanzoni di Lecco è partita una raccolta fondi per sostenere concretamente il percorso di cure di Bonicelli. Hanno contribuito personaggi del mondo sportivo con cifre considerevoli scegliendo di mantenere l’anonimato, ma anche bambini con somme piccole e non per questo meno importanti. La raccolta ha già superato i 133mila euro, grazie anche al grande sostegno dal mondo della ginnastica. Papà Simone ha chiesto di «portare i suoi ringraziamenti a piene mani a tutti, a partire dalla Federginnastica, dai medici e dagli amici», con la voce rotta dall’emozione.