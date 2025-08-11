Ultime notizie DaziDonald TrumpGazaUcrainaVladimir Putin
ATTUALITÀDiffamazioneFurtiInchiesteTrevisoVeneto

Gli rubano la bici elettrica nel cortile di casa e mette il video sui social, il ladro lo viene a sapere: «Vi denuncio»

11 Agosto 2025 - 09:31 Giovanni Ruggiero
embed
Ladro ruba bici elettrica provincia di Treviso
Ladro ruba bici elettrica provincia di Treviso
Grazie alle immagini della telecamere di sorveglianza in casa, un uomo nel Trevigiano ha potuto individuare l'autore del furto della sua bici da 1.500 euro. Oggetto mai ritrovato, anche se il ladro ha provato pure a scusarsi. Salvo poi andare a sua volta dai carabinieri

Ladro magari sì, ma comunque attento alla privacy. A Caerano di San Marco, in provincia di Treviso, il furto di una bici elettrica si è trasformato in un caso giudiziario con una denuncia per diffamazione. E il diffamato sarebbe il ladro. Il derubato, Cristian, ha visto sparire la sua e-bike elettrica dal cortile di casa, ripresa interamente dalle telecamere di sorveglianza. Come racconta il Gazzettino, il furto è avvenuto di pomeriggio intorno alle 16:02, mentre in casa si trovavano la moglie e i figli della vittima. Secondo Cristian non si è trattato di un caso: «Quella bicicletta non resta mai fuori, sapeva di trovarla lì». Il ladro ha approfittato del cancello aperto, è entrato nel cortile e si è allontanato con l’e-bike, una Lancia Genio del valore di oltre 1.500 euro.

La pubblicazione sui social per identificare il responsabile

Dopo aver denunciato il furto ai carabinieri di Montebelluna, Cristian ha pubblicato il video sui social per chiedere aiuto ai suoi amici nell’identificazione del ladro. Nel post descriveva il modello della bici e forniva dettagli fisici dell’uomo, compreso un tatuaggio sul polso sinistro, specificando che era stato visto poco prima in un bar della zona. Il video è stato condiviso centinaia di volte, scatenando commenti e segnalazioni. Tra reazioni indignate e messaggi di solidarietà, il filmato è arrivato anche al ladro, che ha visto la sua faccia rimbalzare da un profilo all’altro di conoscenti e residenti della zona.

Il confronto e le scuse (inutili) del ladro

Venuto a sapere dove si trovava il responsabile del furto, Cristian ha anche deciso di affrontarlo di persona. L’uomo ha ammesso di aver rubato la bici e ha provato a chiedere scusa. A Cristian ha raccontato di aver abbandonato la bici da qualche parte a Caerano, dopo aver visto il video circolare sui social. La bicicletta, però, non è mai stata ritrovata.

Il colpo di scena: le minacce di querela del ladro

Alla sera, quando la sua immagine era ormai diffusa in diversi gruppi online, il ladro ha reagito minacciando di denunciare per diffamazione chi continuava a condividere il filmato. Secondo quanto raccontato dalla vittima, anche la famiglia dell’autore del furto avrebbe chiesto di rimuovere almeno il cognome dai post. Ora la procura di Treviso dovrà valutare sia il reato di furto sia le eventuali conseguenze legate alla diffusione delle immagini. Al Gazzettino Cristian ribadisce di non essersi pentito: «È venuto a casa mia e ha spaventato la mia famiglia. E la bici non l’ho più rivista».

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Truffati da un’agenzia viaggi che si è volatilizzata, l’incubo di decine di cittadini di Cinisello Balsamo: «Vacanze svanite, le mie figlie in lacrime»

2.

Scivola dal gommone e finisce nell’elica del motore. La tragedia di Simone La Torre morto a 23 a Mondello. I testimoni: «Si è tuffato», le versione degli amici

3.

Vacanze sempre più costose anche in Romagna, la frustrazione di Mirko Casadei: «Due gamberi fritti a 25 euro, qualche domanda te la fai»

4.

Mistero a bordo in Costa Smeralda: 21enne trovato morto su uno yacht, forse a causa delle esalazioni tossiche uscite dal wc chimico

5.

Prima lo aiuta poi viene derubata: la fotografa Nima Benati vittima di un furto da 100mila euro su un Frecciarossa. Cosa le hanno sottratto

leggi anche
Furto Suv Cerignola
ATTUALITÀ

Portano via un Suv in pieno giorno indisturbati, in tanti passano ma nessuno vede niente: il colpo in due minuti a Cerignola – Il video

Di Giovanni Ruggiero
nima benati derubata
ATTUALITÀ

Prima lo aiuta poi viene derubata: la fotografa Nima Benati vittima di un furto da 100mila euro su un Frecciarossa. Cosa le hanno sottratto

Di Ugo Milano
spiaggia mare famiglia derubata venezia
ATTUALITÀ

Venezia, famiglia derubata mentre si fa il bagno: i ladri vanno a pranzo con la loro carta di credito

Di Ugo Milano
ATTUALITÀ

Chi è Shakira, la borseggiatrice incubo dei turisti a Venezia: «Te ne devi andare»

Di Ugo Milano
rosario fiorello furto casa via camilluccia
ATTUALITÀ

Furto in casa di Fiorello in via della Camilluccia: «300 mila euro di bottino»

Di Alessandro D’Amato