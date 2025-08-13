Ultime notizie DaziDonald TrumpGazaUcrainaVladimir Putin
CULTURA & SPETTACOLOCalabriaFedezMusicaReggio CalabriaVideo

Fedez risponde alle polemiche sul cachet alla festa calabra: «Andate orgogliosi dell’evento. Il resto, mandatelo a fanc…o» – Il video

13 Agosto 2025 - 11:27 Ugo Milano
embed
Durante l'esibizione il rapper ha anche assaggiato lo "stocco" ed è rimasto colpito dalla piccantezza

Continua a far discuture la partecipazione di Fedez alla Festa Nazionale dello Stocco a Cittanova, in provincia di Reggio Calabria. Dopo le polemiche sul presunto cachet da 100 mila euro, sollevate anche dal giornalista Gabriele Parpiglia, il rapper ha ribattuto durante la sua esibizione davanti al pubblico calabrese: «Prima di venire qui, i giornalisti hanno preso in giro il fatto che io venissi alla festa dello stocco, come se fosse un disvalore, una cosa brutta» ha detto dal palco. «Andate orgogliosi di questa bellissima manifestazione e mantenete vivo lo spirito di appartenenza. Tutto il resto, mandatelo a fare in c…o». Il rapper, tra un brano e l’altro, ha anche assaggiato per la prima volta lo stocco, simbolo gastronomico del borgo calabrese: «Devo dire per forza che è buono, ma è buono davvero» stupendosi poi della piccantezza del pesce.

La polemica sul cachet

La tempesta mediatica era scoppiata nei giorni precedenti, quando indiscrezioni avevano parlato di un compenso da 100mila euro sostenuto da Stocco&Stocco, azienda leader nella lavorazione e commercializzazione dello stoccafisso e storico sponsor della festa. Cifra che, secondo il promotore dell’evento Roberto Pegna, è stata ampiamente gonfiata: «Il cachet è molto più basso, in linea, se non inferiore, a quello di altri rapper meno noti. E comprende solo la prestazione artistica». Pegna ha inoltre chiarito che il costo complessivo dell’operazione, palco, luci, audio, ledwall, sicurezza, è stato impropriamente confuso con il compenso del cantante, e ha smentito le presunte richieste “da star”: «Solo il minimo per l’accoglienza, come trasferimenti e un camper come camerino».

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Renato Zero fa pace con Loredana Bertè. L’incursione in un concerto della cantante: «Noi siamo i migliori anni della nostra vita» – Il video

2.

«Irresponsabili», il cantante Maluma rimprovera dei genitori col bimbo di un anno al suo concerto: «Decibel troppo alti» – Il video

3.

La Bbc tenta di mettere una pezza dopo la bufera per la ricetta scandalosa della cacio e pepe: ora si affida ai cuochi romani

4.

Dopo lo scontro col benzinaio, Belen risponde agli insulti: «Quando mi arrabbio ho le mie ragioni». Cosa era successo a Porto Cervo – Il video

5.

Salt Bae, le accuse di assumere solo uomini e i ristoranti in perdita. Parla il macellaio turco che apre a Milano: «Cosa fa Bocelli quando mi tocca la mano»

leggi anche
fedez-festa-stoccafisso-cachet-stellare
CULTURA & SPETTACOLO

Fedez alla festa dello stoccafisso di Cittanova in Calabria, le polemiche per il cachet stellare: a quanto ammonta e chi paga

Di Alba Romano
Don Mirco bianchi
CULTURA & SPETTACOLO

Don Mirco annuncia sui social di avere un tumore: «Perchè è il momento più bello della mia vita». La lettera del prete che litigò con Fedez

Di Ugo Milano
Renato Zero
CULTURA & SPETTACOLO

Con 17,8 milioni da dischi e concerti Renato Zero è il numero uno della musica in Italia. Record 2024, davanti a Vasco Rossi e Fedez. Ora lo vuole superare, grazie alla Meloni

Di Fosca Bincher