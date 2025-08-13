Fedez risponde alle polemiche sul cachet alla festa calabra: «Andate orgogliosi dell’evento. Il resto, mandatelo a fanc…o» – Il video

Durante l'esibizione il rapper ha anche assaggiato lo "stocco" ed è rimasto colpito dalla piccantezza

Continua a far discuture la partecipazione di Fedez alla Festa Nazionale dello Stocco a Cittanova, in provincia di Reggio Calabria. Dopo le polemiche sul presunto cachet da 100 mila euro, sollevate anche dal giornalista Gabriele Parpiglia, il rapper ha ribattuto durante la sua esibizione davanti al pubblico calabrese: «Prima di venire qui, i giornalisti hanno preso in giro il fatto che io venissi alla festa dello stocco, come se fosse un disvalore, una cosa brutta» ha detto dal palco. «Andate orgogliosi di questa bellissima manifestazione e mantenete vivo lo spirito di appartenenza. Tutto il resto, mandatelo a fare in c…o». Il rapper, tra un brano e l’altro, ha anche assaggiato per la prima volta lo stocco, simbolo gastronomico del borgo calabrese: «Devo dire per forza che è buono, ma è buono davvero» stupendosi poi della piccantezza del pesce.

La polemica sul cachet

La tempesta mediatica era scoppiata nei giorni precedenti, quando indiscrezioni avevano parlato di un compenso da 100mila euro sostenuto da Stocco&Stocco, azienda leader nella lavorazione e commercializzazione dello stoccafisso e storico sponsor della festa. Cifra che, secondo il promotore dell’evento Roberto Pegna, è stata ampiamente gonfiata: «Il cachet è molto più basso, in linea, se non inferiore, a quello di altri rapper meno noti. E comprende solo la prestazione artistica». Pegna ha inoltre chiarito che il costo complessivo dell’operazione, palco, luci, audio, ledwall, sicurezza, è stato impropriamente confuso con il compenso del cantante, e ha smentito le presunte richieste “da star”: «Solo il minimo per l’accoglienza, come trasferimenti e un camper come camerino».