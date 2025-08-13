Ultime notizie DaziDonald TrumpGazaUcrainaVladimir Putin
CULTURA & SPETTACOLOHackerInchiesteRaiSicurezza informaticaTv

Spiavano in casa Stefano De Martino con Caroline Tronelli, rubati video privati: «Le immagini sono finite online»

13 Agosto 2025 - 18:24 Ugo Milano
embed
de martino tronelli hacker video casa
de martino tronelli hacker video casa
La vicenda sarebbe già stata denunciata alla polizia postale. Il blitz degli hacker attraverso le telecamere nell'appartamento della fidanzata del conduttore Rai. A rivelarlo è stato l'esperto di gossip Gabriele Parpiglia

C’è qualcuno che si fa gli affari di Caroline Tronelli e Stefano De Martino, spiando in casa della giovane. Negli scorsi giorni, infatti, un gruppo di hacker sarebbe riuscito a penetrare nel sistema informatico delle telecamere di videosorveglianza e a rubare alcune immagini. Scene di vita quotidiana nella dimora della neo-compagna del conduttore Rai, dalla routine igienica alle più banali attività casalinghe, che avrebbero già fatto il giro di WhatsApp e di Telegram prima di essere oscurati dall’autorità competente.

Il furto informatico e il video spedito all’estero

Ad anticipare la grave violazione della privacy subita dalla coppia è l’esperto di gossip Gabriele Parpiglia su Affar italiani. Il video, addirittura, sarebbe stato pubblicato anche da un sito web straniero. Gli hacker nelle scorse settimane sono riusciti a rubare quelle riprese infiltrandosi nelle telecamere e semplicemente scaricando i contenuti sul loro computer. Da lì, per tutelarsi ulteriormente, avrebbero poi trasferito le immagini su server all’estero, rendendo così ancora più difficoltosa l’identificazione della fonte e l’eventuale rimozione.

Il piano degli hacker e gli acquirenti via web

Secondo le prime indagini, non si tratterebbe di un’operazione mirata per danneggiare De Martino e Tronelli. I malintenzionati avrebbero semplicemente cercato di mettere le mani su qualche contenuto che potesse attrarre acquirenti su piattaforme amatoriali. L’identificazione dei due protagonisti di quelle immagini, infatti, sarebbe avvenuta quando ormai le immagini erano state affidate al web ed erano state ricondivise da numerose persone. De Martino e la nuova compagna hanno già denunciato il fatto e la polizia postale si è attivata per tentare di individuare nel minor tempo possibile chi ci sia dietro al gruppo hacker responsabile.

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Renato Zero fa pace con Loredana Bertè. L’incursione in un concerto della cantante: «Noi siamo i migliori anni della nostra vita» – Il video

2.

«Irresponsabili», il cantante Maluma rimprovera dei genitori col bimbo di un anno al suo concerto: «Decibel troppo alti» – Il video

3.

La Bbc tenta di mettere una pezza dopo la bufera per la ricetta scandalosa della cacio e pepe: ora si affida ai cuochi romani

4.

Dopo lo scontro col benzinaio, Belen risponde agli insulti: «Quando mi arrabbio ho le mie ragioni». Cosa era successo a Porto Cervo – Il video

5.

Salt Bae, le accuse di assumere solo uomini e i ristoranti in perdita. Parla il macellaio turco che apre a Milano: «Cosa fa Bocelli quando mi tocca la mano»

leggi anche
stefano-de-martino-tatuaggi-pressione-rai
CULTURA & SPETTACOLO

Stefano De Martino rimuove i tatuaggi, l’indiscrezione sulla pressione esercitata dalla Rai: «Una pelle “più pulita” per il ruolo di conduttore»

Di Alba Romano
CULTURA & SPETTACOLO

Palinsesti Rai, il ritorno di Benigni (dal Vaticano), le conferme dei big, l’assenza di Fiorello. Sanremo? «Lì o altrove lo faremo»

Di Valentina Romagnoli
mara venier domenica in fiorello de martino
CULTURA & SPETTACOLO

Mara Venier: «Fiorello a Domenica in? Una boutade. Vedo bene De Martino e Matano»

Di Alba Romano