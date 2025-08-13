Spiavano in casa Stefano De Martino con Caroline Tronelli, rubati video privati: «Le immagini sono finite online»

La vicenda sarebbe già stata denunciata alla polizia postale. Il blitz degli hacker attraverso le telecamere nell'appartamento della fidanzata del conduttore Rai. A rivelarlo è stato l'esperto di gossip Gabriele Parpiglia

C’è qualcuno che si fa gli affari di Caroline Tronelli e Stefano De Martino, spiando in casa della giovane. Negli scorsi giorni, infatti, un gruppo di hacker sarebbe riuscito a penetrare nel sistema informatico delle telecamere di videosorveglianza e a rubare alcune immagini. Scene di vita quotidiana nella dimora della neo-compagna del conduttore Rai, dalla routine igienica alle più banali attività casalinghe, che avrebbero già fatto il giro di WhatsApp e di Telegram prima di essere oscurati dall’autorità competente.

Il furto informatico e il video spedito all’estero

Ad anticipare la grave violazione della privacy subita dalla coppia è l’esperto di gossip Gabriele Parpiglia su Affar italiani. Il video, addirittura, sarebbe stato pubblicato anche da un sito web straniero. Gli hacker nelle scorse settimane sono riusciti a rubare quelle riprese infiltrandosi nelle telecamere e semplicemente scaricando i contenuti sul loro computer. Da lì, per tutelarsi ulteriormente, avrebbero poi trasferito le immagini su server all’estero, rendendo così ancora più difficoltosa l’identificazione della fonte e l’eventuale rimozione.

Il piano degli hacker e gli acquirenti via web

Secondo le prime indagini, non si tratterebbe di un’operazione mirata per danneggiare De Martino e Tronelli. I malintenzionati avrebbero semplicemente cercato di mettere le mani su qualche contenuto che potesse attrarre acquirenti su piattaforme amatoriali. L’identificazione dei due protagonisti di quelle immagini, infatti, sarebbe avvenuta quando ormai le immagini erano state affidate al web ed erano state ricondivise da numerose persone. De Martino e la nuova compagna hanno già denunciato il fatto e la polizia postale si è attivata per tentare di individuare nel minor tempo possibile chi ci sia dietro al gruppo hacker responsabile.