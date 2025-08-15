Il mondo che brucia, ma non intacca i suoi affari; il manager che taglia le spese. Così alla cantante Giorgia è riuscito il miracolo di triplicare i suoi guadagni

Pur essendosi dimezzati gli incassi, l’etichetta della cantante ha fatto un super balzo avanti negli utili. E anche la società di edizioni musicali è uscita dal rosso in cui era piombata nel 2023 per portare a casa 34 mila euro di guadagni. Nella relazione si loda per i risultati raccontando di avercela fatta nonostante le guerre e l’instabilità dell’economia mondiale

Alla cantante Giorgia è riuscito nell’ultimo anno un piccolo miracolo economico: pur incassando con la sua società musicale la metà dell’anno precedente, sono triplicati i guadagni da mettersi in tasca. La sua Microphonica srl, di cui è amministratore unico l’amico manager Giampaolo Tabacchi, ha fatturato infatti, nel bilancio 2024 approvato prima dell’estate, 893.745 euro contro i 2.010.448 euro dell’anno precedente, ma alla fine ha portato a casa utili per 107.538 euro contro i 36.331 euro del 2023.

I tagli ai costi di produzione, il tour spostato al 2025 per condurre XFactor

A causare il piccolo miracolo economico è stato un robusto taglio dei costi della produzione, superiore alla caduta degli incassi. Ad essere tagliati dalle forbici di Tabacchi soprattutto i costi per servizi, scesi da 1,657 milioni di euro a 468.868 euro e un pochino anche gli oneri sociali per il personale temporaneo. Gran parte di questa riduzione viene però dal fatto che Giorgia nel 2024 è stata ferma, senza tour di concerti, perché impegnata nella conduzione della edizione di X Factor. I suoi guadagni saranno stati sicuramente maggiori, perché in quella esperienza professionale non è stata coinvolta Microphonica, che un po’ fa da etichetta discografica e un po’ co-produce i concerti della cantante. Il tour invece è in corso con successo in questo 2025, per cui aumenteranno sia incassi che spese organizzative della società.

La cantante a XFactor

Buoni risultati anche per la società di edizioni musicali che esce dal profondo rosso

Per Giorgia Todrani è andata bene anche con la sua altra piccola società, la Girasole edizioni musicali che nell’ultimo anno è cresciuta negli incassi, passando da 120.402 a 185.029 euro (+53,67%), ed ha anche ottenuto un utile di 34.156 euro a differenza dell’anno precedente, quando la società era finita in rosso di 109.822 euro. L’utile ottenuto è stato tenuto in pancia alla società, quasi totalmente accantonato come riserva straordinaria in grado di pagare eventuali perdite future.

I drammi dell’economia mondiale e delle guerre in corso da cui Giorgia si è salvata

Pur non essendo veri e propri colossi, gli amministratori delle società di Giorgia hanno voluto inserire l’andamento dei loro affari nel contesto dell’economia mondiale. Salvo poi dire che sono passate lì dentro indenni. Scrivono infatti: «Nel 2024, l’economia mondiale ha attraversato una fase di transizione caratterizzata da una crescita moderata, influenzata da complessi fattori geopolitici e monetari. Le tensioni internazionali, dai conflitti in Ucraina al Medio Oriente, continuano a condizionare gli scambi commerciali, mentre le principali banche centrali mantengono politiche monetarie prudenti per controllare un’inflazione che, dopo i picchi del 2022-2023, sta gradualmente rientrando verso i target prefissati. Il quadro complessivo rivela una fase di assestamento globale, dove l’incertezza geopolitica, l’evoluzione delle catene di approvvigionamento e la trasformazione dei modelli energetici disegnano uno scenario economico in costante ridefinizione. Ciò nonostante, non si sono verificati impatti negativi considerando la tenuta dei ricavi dell’esercizio che non hanno subito una contrazione significativa».