Il caldo record, i segnali di malessere, i colpi «smarriti». Ecco perché Sinner si è ritirato in finale con Alcaraz

Il campione altoatesino ha spiegato ai tifosi cosa gli è successo nell'ultimo atto del torneo di Cincinnati, in una partita mai davvero iniziata

«Sono sceso in campo per il pubblico ma non ce la faccio. Mi sento troppo male, non posso muovermi». È con queste parole che Jannik Sinner ha dato forfait questa sera dalla finale degli Open di Cincinnati contro Carlos Alcaraz, che lo stava asfaltando (5-0) nel primo set. Ma cosa è successo davvero al campione altoatesino? Cosa lo ha spinto al ritiro, mossa per lui senza precedenti? Chi ha seguito il match ha notato per la verità come Sinner non sia letteralmente mai entrato in partita. Lento, poco reattivo, è parso insolitamente impreciso nei colpi, e a tratti privo di imprimervi forza. Sinner non era al meglio già da ieri, e sul suo stato di forma deficitario ha pesato e non poco il caldo di Cincinnati, con oltre 30 gradi. Che su Alcaraz, con ogni evidenza, non ha avuto lo stesso impatto.

Le spiegazioni di Sinner sul ritiro

«Mi dispiace deludervi ma da ieri non mi sentivo bene», ha spiegato Sinner nel corso della premiazione, salutato dall’ovazione del pubblico. «Speravo di migliorare ma sono peggiorato. Mi dispiace tanto perché molti di voi oggi avevano altro da fare. Mi dispiace deludervi, ma a volte capitano queste situazioni e bisogna saperle accettare. È stato uno dei tornei più caldi che io abbia mai giocato». Poi Sinner ha ringraziato tutti, avversario compreso. «Carlos, congratulazioni, non è il modo che volevi, ti auguro il meglio per il resto della stagione. Grazie al mio team per spingermi ogni giorno. Grazie per il sostegno e per aver capito la situazione. Grazie per il sostegno e alle persone che sono venute. Un grazie anche agli arbitri e alle persone che lavorano dietro le quinte. Ci rivediamo l’anno prossimo… sperando di essere in una condizione migliore». Ora i tifosi di Sinner sperano che quello di Cincinnati sia un calo di forma solo temporaneo, presto da dimenticare.

