Cincinnati, Paolini non ce la fa. Ma sorride davanti alla sconfitta: «Qui felice dopo due mesi difficili. Auguro a Jannik di riprendersi»
Un altro sogno infranto, dopo quello di Jannik Sinner ritiratosi ieri dalla finale contro Alcaraz. Anche Jasmine Paolini è uscita purtroppo sconfitta in 2 set (7-5, 6-4) nella finale di Cincinnati. Ma la toscana ha chiuso la partita con il sorriso. «Qui felice dopo due mesi difficili, auguro a Jannik di guarire per gli Us Open», ha dichiarato. Ha perso contro Iga Swiatek, testa di serie numero 3 del torneo, che nei precedenti 5 incontri l’aveva sempre battuta e un mese fa ha vinto Wimbledon.
Jas e il sogno delle Finals di Riad
Jas però ha esordito bene, portandosi sul 3-0 nel primo set: poi la rimonta col doppio break
consecutivo di Swiatek. poi un set point salvato, prima di cadere. L’incontro si è concluso dopo un’ora e 50 minuti. E con questo risultato Jasmine recupera l’ottava posizione nel ranking mondiale (oggi è nona; Iga sale al 2° posto) e questo le darà l’accesso per le Finals di Riad. Nell’ultima settimana di Cincinnati, Paolini tra singolare e doppio, ha giocato 9 incontri, 20 set (compresi 5 tie-break), 200 games.