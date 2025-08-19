Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerTurismoVladimir Putin
Cincinnati, Paolini non ce la fa. Ma sorride davanti alla sconfitta: «Qui felice dopo due mesi difficili. Auguro a Jannik di riprendersi»

19 Agosto 2025 - 07:09 Stefania Carboni
L'azzurra perde contro la polacca Swiatek. Ma dopo un periodo difficile la toscana risale all'ottavo posto nel ranking mondiale

Un altro sogno infranto, dopo quello di Jannik Sinner ritiratosi ieri dalla finale contro Alcaraz. Anche Jasmine Paolini è uscita purtroppo sconfitta in 2 set (7-5, 6-4) nella finale di Cincinnati. Ma la toscana ha chiuso la partita con il sorriso. «Qui felice dopo due mesi difficili, auguro a Jannik di guarire per gli Us Open», ha dichiarato. Ha perso contro Iga Swiatek, testa di serie numero 3 del torneo, che nei precedenti 5 incontri l’aveva sempre battuta e un mese fa ha vinto Wimbledon.

Jas e il sogno delle Finals di Riad

Jas però ha esordito bene, portandosi sul 3-0 nel primo set: poi la rimonta col doppio break
consecutivo di Swiatek. poi un set point salvato, prima di cadere. L’incontro si è concluso dopo un’ora e 50 minuti. E con questo risultato Jasmine recupera l’ottava posizione nel ranking mondiale (oggi è nona; Iga sale al 2° posto) e questo le darà l’accesso per le Finals di Riad. Nell’ultima settimana di Cincinnati, Paolini tra singolare e doppio, ha giocato 9 incontri, 20 set (compresi 5 tie-break), 200 games.

