Us Open 2025, oggi via al doppio misto, in campo Musetti e la coppia Errani Vavassori (niente Sinner): il programma, il montepremi e dove vedere le partite anche in chiaro

Torna il format lampo con 16 coppie di stelle del tennis in campo a New York. Oggi ottavi e quarti, tre gli italiani. Giocheranno anche Alcaraz e Djokovic

Con cinque giorni di anticipo, iniziano oggi le partite dello Us Open. Nessun fuori programma o emergenza che abbiano costretto a modificare all’ultimo il calendario, si tratta semplicemente del mini-torneo di doppio misto tra le stelle del tennis. Un appuntamento molto particolare a cui l’organizzazione dello Slam americano ha dedicato una due giorni tutta sua: in 48 ore si disputeranno tutte le fasi dagli ottavi di finale all’incoronazione di re e regina di New York.

Quando si gioca il doppio misto allo Us Open

Il doppio misto si giocherà sui due campi principali del complesso di Flushing Meadows a New York, dove domenica 24 agosto inizieranno i tornei singolari dello Us Open. Ottavi e quarti di finale si giocheranno oggi, martedì 19 agosto, a partire dalle ore 17.00 italiane. Semifinali e finale, invece, andranno in scena il 20 agosto, quando però in Italia sarà l‘1.00 di notte di giovedì 21.

Gli italiani in campo alle 17: da Musetti ed Errani/Vavassori

Le sedici coppie che scenderanno in campo sono già state definite e incasellate in un tabellone. L’unica incognita al momento è il nome del sostituto di Jannik Sinner, che si è ritirato lunedì sera dalla finalissima del Masters1000 di Cincinnati per problemi di salute e si prenderà due giorni di riposo in vista del singolare al Flushing Meadows. L’altoatesino, a cui l’americana Emma Navarro aveva dato buca, sarebbe dovuto scendere in campo con la ceca Katerina Siniakova. Oltre al numero uno al mondo Atp, l’Italia porta in campo anche Lorenzo Musetti, e il duo campione in carica Sara Errani e Andrea Vavassori. I tre italiani giocheranno su due campi diversi alla stessa ora, le 17 italiane di martedì 19 agosto.

Come funziona il doppio misto: le regole e il tabellone dello Us Open

Il torneo lampo verrà giocato tutto alla meglio dei tre set. Dagli ottavi di finale alle semifinali, i primi due si vinceranno a 4 game mentre il terzo sarà un match tiebreak a 10 punti. Solo nella finalissima i set torneranno a 6 giochi. In caso di parità 40-40, per conquistare un game non si giocheranno i vantaggi ma un punto secco. Ecco il tabellone degli ottavi di finale:

Pegula/Draper vs Raducanu/Alcaraz

Danilovic/Djokovic vs Andreeva/Medvedev

Swiatek/Ruud vs Keys/Tiafoe

Osaka/Monfils vs McNally/Musetti

Siniakova/Sinner vs Bencic/Zverev

Townsend/Shelton vs Anisimova/Rune

Williams/Opelka vs Muchova/Rublev

Errani/Vavassori vs Rybakina/Fritz

Subito dopo gli ottavi di finale, le coppie vincenti si incontreranno per i quarti senza neanche un’ora di riposo. Il mercoledì sarà riservato alle semifinali e alla finale.

Il montepremi del doppio misto: quanto guadagnano i giocatori

Per il doppio misto, lo Us Open offre un montepremi ricchissimo. A partire dagli ottavi di finale, infatti, l’eliminazione al primo turno varrà comunque 20mila dollari alla coppia. Il passaggio ai quarti varrà 100mila dollari, per le semifinali arriveranno 200mila dollari e per la finale 400mila. Ai vincitori sarà consegnato un maxi assegno da 1 milione di dollari. Da smezzarsi, ovviamente.

Dove vedere il doppio misto Us Open 2025: tv e streaming

Le partite saranno trasmesse in diretta tv in Italia sia in chiaro su SuperTennis che su Sky Sport. Lo Us Open sarà anche visibile sulle piattaforme streaming Sky Go, Now Tv e SuperTenniX.