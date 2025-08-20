Mauro Icardi, l’accusa della testata a un tifoso. Follia al centro commerciale davanti ai figli a Istanbul – Il video

Circondato da un gruppo di fan, l'argentino è stato accusato di aver aggredito un tifoso. Le immagini dalla Turchia e la ressa al centro commerciale

Sarebbero saltati i nervi a Mauro Icardi, protagonista di un’aggressione contro un tifoso in un centro commerciale in Turchia. L’argentino in forze al Galatasarary viene mostrato in un video del sito Fanatik mentre sembra dare una testata a una persona. Dopo la vittoria per 3-0 del suo Gala, partita che l’attaccante ex Inter ha visto dalla tribuna causa infortunio, era andato a fare un giro a un centro commerciale con la compagna China Suarez e i suoi figli. Proprio qui è stato letteralmente assaltato da un folto gruppo di tifosi turchi, che gli hanno chiesto autografi e foto.

Le due versioni dell’aggressione

Il calciatore, sorpreso mentre stava salendo le scale mobili del centro, si è fermato un po’ con loro esaudendo solo alcuni dei loro desideri. A un certo punto ha preferito allontanarsi, ma di fronte all’insistenza delle persone avrebbe reagito. O almeno, così sembra di intravedere da alcuni video in cui dopo aver provato ad allontanare i primi tifosi, se la prende con uno a cui sembra dare una testata. Nel video, però, il fatto è coperto da altri tifosi

📽️ Mauro Icardi ve China Suárez'in, Galatasaraylı bir taraftarla tartıştığı görüntüler ortaya çıktı.



Yıldız futbolcunun çıkan olaya çok sinirlendiği gözlendi. pic.twitter.com/waVEeJJBGI — Fanatik (@fanatikcomtr) August 20, 2025

Come mostra un altro video, più lungo e di risoluzione migliore, l’argentino sembra sì litigare con alcuni tifosi che non volevano allontanarsi. Ma quella che nel primo video appare come una testata, in realtà nel secondo sembra più un tentativo di mettere al sicuro i suoi figli e trascinarli via dalla furia della folla.