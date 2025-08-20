Monica Maggioni dice addio alla direzione dell’offerta informativa Rai

Rimarrà con un contratto di collaborazione come Bruno Vespa, ma con un compenso decisamente inferiore

Monica Maggioni ha abbandonato il comando della Direzione Editoriale per l’Offerta Informativa della Rai, decidendo per un incarico più inquadrato sulla sua attività giornalistica e di conduttrice. L’addio seppur a sorpresa in realtà sarebbe stato pianificato da diverso tempo. Maggioni non abbandonerà la Rai. Resterà a viale Mazzini con un contratto di collaborazione, con un compenso decisamente più basso.

L’accordo di collaborazione, con compenso ridotto

L’accordo tra Maggioni e la tv pubblica, sullo stile di quello chiuso da Bruno Vespa, dovrà essere ratificato dal prossimo Consiglio di Amministrazione Rai. Maggioni è entrata per concorso in Rai e negli anni è stata direttrice di RaiNews, la prima direttrice donna del Tg1 e presidente della Rai dal 5 agosto 2015 al 27 luglio 2018. Dal 2023 era responsabile della Direzione Editoriale per l’Offerta informativa.